Salud Mental: Trabajo conjunto entre la Organizacion Panamericana de la Salud y la provincia atención primaria

Paraná fue sede de una capacitación en salud mental dirigida a equipos de atención primaria de la salud y hospitales de baja complejidad. La instancia de formación se enmarcó en el Programa de Acción Global para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP), promovido por la Organización Panamericana de la Salud.

De este modo, el Ministerio de Salud de Entre Ríos busca brindar herramientas al recurso humano para que luego replique la capacitación en sus territorios.

La capacitación consta de seis módulos, que son desarrollados a lo largo de tres intensas jornadas. En esta oportunidad se instruye a 48 personas, que al completar el programa se convertirán en formadores de formadores.

El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, destacó: «Sostenemos que dos de los pilares de nuestra gestión son la atención primaria de salud y la salud mental. Por eso estamos muy entusiasmados con esta capacitación, ya que queremos fortalecer la atención primaria para que la gente pueda percibir que, ante cualquier problema, puede acudir a su centro de salud más allá de las otras instancias disponibles, como pueden ser la línea 135 o los hospitales».

Y al dirigirse a los asistentes, expresó: «Queremos que las instancias sean provechosas, que les sean útiles y que, con el capital humano y la formación que han adquirido en estos días, podamos ir replicando en el territorio todo el conocimiento que se van a llevar».

A su turno, la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Argentina, Eva Jané Llopis, indicó: «Iniciativas como el mhGAP son fundamentales porque permiten acercar la salud mental al primer nivel de atención, ya que es importante llegar con respuestas concretas a toda la comunidad, especialmente en los territorios donde más se necesita».

El director general de Salud Mental de Entre Ríos, Esteban Dávila, señaló: «Este programa, que aborda las problemáticas de salud mental, está dirigido a profesionales no especializados en la temática, para realizar su abordaje en el primer nivel de atención y en los hospitales de bajo nivel. De esta manera podemos llegar a toda la población». Y añadió: «Estamos haciendo la capacitación para capacitadores, porque la idea es replicar esta formación a lo largo de toda nuestra provincia».

Por su parte, el asesor regional de Salud Mental para la Organización Panamericana de la Salud, Matías Irarrazával, señaló: «Tenemos tres días reunidos para poder aprender sobre cómo mejorar la atención de la persona con problemas de salud mental, en los que vamos a trabajar con todos los equipos en temas tan importantes como depresión, trastornos por uso de sustancias, suicidio, demencia y tantos otros, que son importantes poder revisar para ver cómo abarcarlos en la atención de la salud en general».

Convenio

En ese marco, el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, y la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Argentina, Eva Jané Llopis, rubricaron un convenio de cooperación técnica con el objetivo de fortalecer los sistemas de salud de la provincia, en consonancia con la Estrategia de Cooperación de País 2024-2028 acordada entre la OPS y la República Argentina.

Llopis concluyó: «Desde la OPS estamos muy comprometidos en acompañar a la provincia de Entre Ríos en este camino. El fortalecimiento del sistema de salud solo es posible a través del trabajo articulado, sumando capacidades, compartiendo conocimiento y construyendo respuestas conjuntas. Este acuerdo refleja justamente esa visión: una cooperación cercana y sostenida para mejorar el acceso, la calidad de la atención y la salud de toda la población».