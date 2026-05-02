Guillermo Bernaudo: “En Entre Ríos ya tenemos inversiones por un monto equivalente a un RIGI nacional”

El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, destacó que el régimen provincial de inversiones (RINI) superó todas las expectativas, con proyectos que suman 300.000 millones de pesos y la potencial creación de 1.700 empleos. Además, ratificó el compromiso de no aumentar la presión fiscal y apoyó una posible reelección del gobernador Rogelio Frigerio.

En diálogo con el programa Debate Abierto Radio, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, recorrió los ejes centrales de la política productiva provincial.

En este sentido, brindó detalles sobre el impacto del Régimen de Inversiones de Entre Ríos (RINI), una herramienta que busca incentivar la llegada de capitales y la expansión de empresas locales. Según el funcionario, el programa ya cuenta con más de 300 proyectos presentados que representan una inversión potencial de 300.000 millones de pesos, superando ampliamente las metas iniciales fijadas por el gobierno.

Incentivos para el inversor local

Bernaudo subrayó que el RINI otorga exenciones impositivas por los próximos 15 años a las nuevas inversiones, un beneficio que se ha extendido a rubros como la salud hospitalaria, la industria avícola y la porcina. “Otorgamos los mismos beneficios que si fuera un inversor extranjero que llega con una gran inversión nacional (como el RIGI), pero se lo damos a los pequeños y medianos inversores de nuestra provincia”, destacó el ministro, señalando que la gran mayoría de los interesados son empresas entrerrianas que buscan ampliar sus plantas, como los casos de firmas metalúrgicas y avícolas en la localidad de Viale.

Impuestos y caminos rurales

En cuanto a la política tributaria, el ministro ratificó la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de que el Impuesto Inmobiliario Rural no suba por encima de la inflación. Además, explicó que el 100% de lo recaudado por este tributo se destina directamente al mantenimiento de caminos rurales.

En este sentido, destacó el fortalecimiento de los consorcios de productores, un modelo donde los propios beneficiarios gestionan el mantenimiento de sus rutas bajo pago por kilómetro asignado, el cual se encuentra con los pagos al día.

Desafíos macroeconómicos y futuro político

Bernaudo no ocultó las dificultades impuestas por la macroeconomía nacional, señalando que el financiamiento escaso y caro es el principal freno para un crecimiento más acelerado. Asimismo, admitió que el estado de la maquinaria de Vialidad era más crítico de lo esperado, aunque destacó gestiones ante Nación para reactivar obras en las rutas 14 y 18, además de proyectos locales como la circunvalación de Nogoyá.

Frigerio 2027

Finalmente, al ser consultado por Debate Abierto sobre el futuro político de la provincia, el ministro se mostró orgullosamente parte del equipo y fue contundente: “Una nueva gestión de Rogelio Frigerio sería seguir consolidando este cambio fantástico. Para Bernaudo, la transformación iniciada en la provincia requiere de una continuidad para que los procesos de inversión y obra pública lleguen a su madurez. (Fuente: Debate Abierto)