Entre Ríos firmó convenio en Buenos Aires para fortalecer la formación policial

A través de gestiones impulsadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia, se rubricó un acuerdo académico que permitirá al personal policial acceder a nuevas instancias de capacitación, diplomaturas y programas de formación continua.

En el marco de las políticas de profesionalización de las fuerzas de seguridad que lleva adelante el Gobierno de Entre Ríos, el jefe de Policía, Claudio González, formalizó un importante convenio de colaboración con el Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IUSE).

«Se firmaron dos convenios para que la Policía pueda asistir a becas y capacitaciones de este Instituto. El acuerdo tiene como objetivo potenciar la formación académica y la actualización técnica del personal», explicó González.

A partir de esta firma, los agentes entrerrianos contarán con un abanico amplio de oportunidades para cursar carreras de grado, diplomaturas y diversos programas de formación técnica y profesional en materia de seguridad pública.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que el conocimiento y la preparación constante son pilares fundamentales para consolidar una labor policial moderna, eficiente y con fuerte arraigo en el servicio a la comunidad. Asimismo, la iniciativa busca promover el desarrollo de nuevas competencias que permitan al personal dar respuesta a los desafíos y demandas sociales actuales.