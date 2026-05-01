Tras diálogo con entidades el gobierno actualizó el Inmobiliario Rural y ratificó la inversión en caminos

El Gobierno provincial mantuvo una reunión con representantes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos y definió la actualización del tributo por debajo de la inflación. Además, se confirmó la decisión política de continuar destinando la totalidad de lo recaudado al mantenimiento de caminos de la producción. El pago anual y la primera cuota vencen el 14 y 15 de mayo.

Autoridades del Gobierno de Entre Ríos y representantes de las entidades que conforman la Mesa de Enlace se reunieron este jueves y, tras el diálogo, definieron la actualización del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural. El incremento tendrá un tope del 30 por ciento, por debajo de la inflación anual del 31,5 por ciento registrada en 2025, para la mayoría de las partidas que se emitan.

En ese marco, se valoró la decisión política de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio de destinar el ciento por ciento de la recaudación del tributo al mantenimiento de los caminos rurales, considerados estratégicos para el desarrollo productivo de la provincia.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell; y el coordinador de Políticas Agropecuarias, José Carlos Basaldúa. Por parte de las entidades participaron Matías Martiarena, de Federación Agraria; Juan Diego Etchevehere, de Sociedad Rural; Ronald Garnier, de la Federación Entrerriana de Cooperativas; y Sergio Dalcol, de la Federación de Sociedades Rurales de Entre Ríos.

La medida fue trabajada en conjunto a través de distintas instancias de diálogo, con foco en el análisis técnico de las diversas realidades agroeconómicas. El límite de aumento del 30 por ciento alcanza a casi el 90 por ciento de las partidas emitidas, atendiendo a la situación del sector. Esta decisión implica que el Estado dejará de percibir más de 34 mil millones de pesos, lo que representa el 43 por ciento de la emisión total del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural 2026.

Desde el Gobierno se destacó la importancia de brindar previsibilidad y acompañar a los productores en un contexto atravesado por variables internacionales, como el impacto de la guerra en Medio Oriente. En ese sentido, la actualización contempla hasta un 25 por ciento de descuento por pago anual y buen cumplimiento, con el objetivo de incentivar el pago en término y sostener beneficios vigentes.

En paralelo, se ratificó la continuidad de la política de destinar el total de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural, que alcanza a unas 85.000 partidas, a la mejora de los caminos rurales. El objetivo es atender una de las principales demandas del sector productivo, fortaleciendo la infraestructura, garantizando la transitabilidad y potenciando los encadenamientos productivos de Entre Ríos.

Desde ATER remarcaron la relevancia del esfuerzo de los productores para sostener la inversión vial en la red de caminos de la producción. Durante 2025, la recaudación por este concepto alcanzó los 51.851 millones de pesos, lo que permitió a Vialidad Provincial ejecutar tareas de mantenimiento, señalización y obras complementarias en distintos puntos del territorio.

Además, se aclaró que el Fondo de Desarrollo y Conservación Vial no constituye un nuevo impuesto, sino una reasignación de fondos de tributos ya existentes, sin generar un costo adicional para los contribuyentes, y con un destino específico orientado a la infraestructura vial rural.

El Impuesto Inmobiliario Rural podrá abonarse en un pago anual o en cuatro cuotas. Los beneficios alcanzan hasta el 25 por ciento: un 10 por ciento por pago anual y un 15 por ciento por buen cumplimiento en término durante 2025. Esto representa más de 6.000 millones de pesos en descuentos por Buen Pagador y más de 3.100 millones destinados a sostener exenciones vigentes.

Para quienes opten por el pago en cuotas, se dispuso un esquema acorde al calendario de cosechas, propuesto por las entidades del sector, con el fin de facilitar la planificación de los contribuyentes.

El pago único anual, según último dígito verificador, vencerá el 14 de mayo para terminaciones 0 a 4 y el 15 de mayo para 5 a 9.

En el caso del pago en cuatro cuotas, los vencimientos serán los siguientes: la primera cuota el 14 de mayo (0 a 4) y el 15 de mayo (5 a 9); la segunda el 15 de julio (0 a 4) y el 16 de julio (5 a 9); la tercera el 15 de octubre (0 a 4) y el 16 de octubre (5 a 9); y la cuarta el 15 de diciembre (0 a 4) y el 16 de diciembre (5 a 9).

La boleta se encuentra disponible en formato digital y puede consultarse, descargarse, imprimirse o abonarse a través del sitio web de ATER, la aplicación Mi Entre Ríos, el correo electrónico para quienes estén adheridos a la boleta digital o el Domicilio Fiscal Electrónico. Asimismo, el pago puede realizarse a través de Plus Pagos Servicios, con DNI o número de partida