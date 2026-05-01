Diputados brindó una capacitación sobre Inteligencia Artificial aplicada al trabajo parlamentario

El taller, dictado por personal del CGE, abordó las potencialidades y limitaciones de la herramienta en la labor legislativa. La jornada de formación, que contó con la organización de la Dirección de Capacitación Permanente, estuvo destinada a empleados de diferentes áreas de la Cámara.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos, a través de la Dirección de Capacitación Permanente, impulsó la Jornada de Capacitación en herramientas de Inteligencia Artificial “Construyendo Paradigmas amigables”, una iniciativa dirigida al personal de la Cámara para favorecer, mejorar la eficiencia y precisión de las tareas de la función legislativa.

La actividad se realizó bajo una modalidad híbrida en el recinto parlamentario, con la presencia de la secretaria de la Cámara Julia Garioni; el prosecretario, Lucas Ullúa; la intervención a través de la plataforma Zoom de la diputada Noelia Taborda y demás autoridades. Además contó con la interpretación del equipo de Lengua de Señas Argentina del cuerpo.

Ullúa, al hacer uso de la palabra, agradeció la gestión de la Dirección de Capacitación Permanente por fomentar espacios de aprendizaje y construcción de nuevos conocimientos. En ese marco enfatizó: “Quiero trasladarles el saludo del presidente de la Cámara, Gustavo Hein, quien se comprometió a asistir a la segunda jornada del taller”.

El plantel de capacitadores estuvo conformado por el Licenciado en Comunicación, Mauro Alcaraz, quien se desempeña como educador a distancia de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), regional Paraná y de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica del Consejo General de Educación (CGE); y la integrante del equipo del Portal Aprender, Magister Alfonsina Fernández.

El docente presentó el taller en diferentes segmentos temáticos, tales como la generación de contenidos, el cruce de fuentes de información y las posibilidades de los diferentes tipos de Inteligencias Artificiales. Con esta propuesta, la Cámara busca comprender los modos de funcionamiento de las nuevas tecnologías y con esa premisa, alcanzar el fortalecimiento de los equipos de trabajo en las instituciones públicas.

La segunda jornada de capacitación tendrá lugar el 6 de mayo.