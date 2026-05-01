UCR: Comité Capital de Paraná saluda a los trabajadores 

El Comité de la Capital de la Unión Cívica Radical distrito Entre Ríos, hace llegar su saludo y reconocimiento a todos los trabajadores en su día, convencidos que una Nación y una provincia, como también cada municipio entrerriano, será más próspero, si la fuerza de sus trabajadores encuentra los espacios para proyectar, sostener y diseñar un futuro de bienestar y progreso.

La Unión Cívica Radical fue pionera en la defensa de los derechos de los trabajadores argentinos impulsando leyes que hoy rigen a favor de los trabajadores; Ley de jubilación, Jornada Laboral de 8 horas, Ley de Descanso Dominical, la creación del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el primer antecedente del aguinaldo ( Jujuy 1924 ), la distribución del 10 por ciento de las ganancias de las empresas en los trabajadores establecida en la Constitución Nacional, la ley de Organización Gremial, Ley de Contrato Colectivo de Trabajo, Ley de adhesión de la República Argentina a las Convenciones Internacionales del Trabajo”.

El artículo 14 Bis de la Constitución Nacional, fue redactado por el entonces Presidente del Comité Nacional de la U.C.R. Crisólogo Larralde, que incluye el Derecho a Huelga que había sido excluido de la Constitución que elaboró el gobierno de Juan Perón en 1949.

En este día, renovamos el compromiso con los trabajadores, estudiantes y todos aquellos que luego de una vida de trabajo, se encuentran jubilados, trabajando para construir una sociedad mejor, con justicia y libertad, concluyó el Comité Capital Paraná de la UCR.