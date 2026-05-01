La provincia se prepara para ejecutar un nuevo programa de conectividad vial

El Gobierno de Entre Ríos avanza en la puesta en marcha del Programa de Conectividad y Desarrollo Vial de la Provincia de Entre Ríos (Condver), una iniciativa estratégica que busca fortalecer la infraestructura vial y mejorar la integración territorial.

En ese marco, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná se realizó una capacitación en políticas de adquisiciones junto a un taller de inicio del programa, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La actividad estuvo orientada a fortalecer las capacidades técnicas de los equipos encargados de su implementación.

Participaron especialistas del BCIE, la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), encabezada por su coordinador Gustavo Cusinato, en la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, y equipos técnicos de la Dirección Provincial de Vialidad.

Durante la jornada se abordaron los principales lineamientos para la ejecución del programa, incluyendo procedimientos de adquisiciones, herramientas digitales, monitoreo, auditoría y aspectos ambientales y sociales.

El Condver contempla una inversión de 27,5 millones de dólares y un plazo de ejecución estimado de tres años. Tiene como objetivo mejorar la conectividad en la región centro-sur de la provincia, facilitando el acceso entre localidades, centros productivos y servicios, y optimizando la transitabilidad de rutas y caminos.

En ese sentido, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la importancia de avanzar en programas que fortalezcan la infraestructura y acompañen el desarrollo productivo, con una gestión basada en la planificación, el orden y la ejecución eficiente.

En materia de obras, el programa prevé intervenciones estratégicas en el sur provincial, entre ellas la construcción de puentes sobre los arroyos Desmochado (Ruta Provincial N°15) y El Sauce (Ruta Provincial N°42), la repavimentación de tramos de la Ruta Provincial A08 y la pavimentación del acceso a Villa Paranacito, en el tramo que conecta Cerro Industrial con el centro poblacional.

Desde la UEP subrayaron la relevancia de estas instancias iniciales, que permiten ordenar el trabajo técnico y consolidar las bases para que cada programa se traduzca en mejoras concretas para el territorio.