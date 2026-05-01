May 01

Dos empresas presentaron ofertas para obras en una escuela de Concordia

El gobierno provincial realizará trabajos de impermeabilización y mejoras en sanitarios en la escuela N° 71 Independencia. La inversión supera los 38 millones de pesos y beneficiará a más de 700 alumnos de nivel inicial y primario

A través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, se realizó la apertura de sobres para la ejecución de mejoras edilicias en el establecimiento ubicado en la intersección de bulevar Yuquerí y Córdoba, de la ciudad de Concordia. El proyecto cuenta con un presupuesto de 38,2 millones de pesos y un plazo de ejecución de 60 días.

En este marco, presentaron sus ofertas las firmas Cyalco S.R.L. e Incar S.A.. Actualmente, el edificio tiene filtraciones en techos y deficiencias en el sistema de agua que afectan el normal desarrollo de las clases.

“Este tipo de intervenciones permite mejorar las condiciones de la escuela para que los chicos y docentes cuenten con espacios seguros para el aprendizaje”, destacó el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob. Además, añadió que estas acciones forman parte de una planificación para fortalecer los entornos educativos de las y los entrerrianos.

El proyecto prevé la impermeabilización de cubiertas, reparación de fisuras, optimización de grupos sanitarios e instalación de un tanque de agua. También se intervendrá en los sectores de cocina, comedor y galerías para recuperar la funcionalidad de las instalaciones.

Durante el acto de apertura estuvieron presentes el director de la Unidad de Proyectos de la Dirección de Arquitectura y Construcciones, Diego Romero; el jefe zonal de Arquitectura de Concordia, José Luis Malvasio; y el coordinador de Direcciones Departamentales de Escuelas del Consejo General de Educación (Cge), Sebastián Benedetti.

 

 

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