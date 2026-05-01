El Instituto Superior de Villa Paranacito tendrá mejoras edilicias en sus instalaciones

Con intervenciones edilicias, eléctricas y sanitarias, la obra mejorará espacios de enseñanza en la institución de formación superior de la localidad, beneficiando a más de 180 estudiantes que cursan carreras de formación docente y de salud.

El gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, llevó adelante la apertura de sobres para trabajos edilicios en el Instituto Superior de Formación Docente Continua de Villa Paranacito, en el departamento Islas del Ibicuy. El proyecto comprende un presupuesto oficial de 40 millones de pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos. Durante el acto de apertura de sobres, se presentaron dos firmas oferentes: Guette José Antonio y Arostegui Daniel Guillermo.

El establecimiento forma parte del Complejo Educativo de Villa Paranacito. Al respecto, es la única institución de nivel superior de la localidad y cuenta con 35 años de trayectoria. Además, se dictan los profesorados de Educación Primaria e Inicial y la Tecnicatura Superior en Enfermería y presenta una matrícula de 189 estudiantes y más de 50 docentes. El predio también alberga el Museo Oyé Nden, que resguarda valioso material arqueológico y bioarqueológico del delta inferior.

El ministro Hernán Jacob, señaló la importancia de la intervención y su impacto en la comunidad educativa al señalar que “esta institución recientemente cumplió 35 años y es un pilar para los vecinos de la localidad y toda el área de influencia ya que forma a docentes y profesionales de la salud de la región. Estas intervenciones buscan mejorar las condiciones edilicias en las instalaciones y tendrá un impacto directo en la calidad de los espacios de formación”.

La obra contempla la intervención de 350 metros cuadrados e incluye trabajos de reparación eléctrica, sanitaria y edilicia. Entre las principales tareas se realizará la impermeabilización de losas y muros, la optimización de los sistemas de desagüe pluvial, la recuperación de espacios interiores afectados por humedad y el recambio de cubiertas en el sector del museo.

Asimismo, se realizarán mejoras en las instalaciones eléctricas mediante la incorporación de nuevos circuitos y tableros, con el objetivo de optimizar la iluminación y garantizar condiciones seguras para el uso de equipamiento. En materia sanitaria, se intervendrán cañerías, artefactos y desagües, además de adecuar el gabinete de enfermería para fortalecer las condiciones de higiene y funcionamiento.

En el marco del acto de apertura de sobres, se hicieron presentes Diego Romero, director de la unidad de proyectos de la DGAyC; profesora Andrea Fabiana Romero, rectora del establecimiento educativo y Verónica Evangelina Villagra, directora de Educación Superior del CGE y Belén Toledo, en representación del Senador Rubén Hernán Mendez.