La Sinfónica de Entre Ríos presenta un novedoso repertorio en el CPC de Paraná el sábado 9 de mayo a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), ubicado en San Martín 15, Paraná

La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura provincial y cuenta con el auspicio de Iapser Seguros y la Embajada de Polonia. La entrada es libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.

Bajo la dirección artística de Luis Gorelik, la velada contará con la participación de Rafael Delekta como director invitado. El programa incluirá la Serenata para cuerdas de Mieczysaw Karowicz y la Sinfonía No. 3 «Polaca» de Piotr. I. Tchaikowsky.

Sobre la Sinfonía No. 3 «Polaca»

La Sinfonía No. 3 de Tchaikovsky es considerada la Cenicienta del conjunto, por ser interpretada con menos frecuencia y quedar, a menudo, en las sombras. A diferencia de las otras, está ambientada en una tonalidad mayor y posee cinco movimientos en lugar de cuatro. Fue compuesta con facilidad durante un relajado verano de 1875, tras un período en el que el autor creó obras como el Piano Concierto No. 1.

Acerca de Rafael Delekta

Rafael Delekta nació en Cracovia en 1957 y se graduó en 1981 en la Academia de Música de Cracovia. Allí estudió dirección de orquesta con el profesor Jerzy Katlewicz y ofreció su concierto de graduación con la Orquesta Filarmónica de Cracovia. Luego, amplió sus estudios en cursos impartidos por el profesor Laszlo Somoghy y Helmuth Rilling. Su debut como director fue en la Ópera de Cracovia en 1980. Se especializa en música vocal-instrumental y en todas las formas de teatro musical. Ha puesto en escena 30 estrenos propios con un repertorio que abarca desde Pergolesi hasta Webber y Larsson. Hasta la fecha, ha dirigido aproximadamente 3.000 representaciones. También mantiene una activa carrera de conciertos con orquestas en Polonia y países como EE. UU., México y Brasil.