Frigerio reafirmó el compromiso con el sector industrial en la Asamblea Anual de la UIER

El gobernador Rogelio Frigerio participó dela Asamblea Anual de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), donde valoró el recambio de autoridades de la entidad y reafirmó el rumbo de su gestión orientado a fortalecer el desarrollo productivo, la inversión y la generación de empleo genuino en el sector privado.

En el marco del encuentro desarrollado en Mirador Tec, el mandatario felicitó a la nueva presidenta de la UIER, Celeste Valenti, y destacó el compromiso de la dirigencia empresaria al señalar que “quiero felicitarla por esta nueva responsabilidad en la presidencia de la Unión Industrial de Entre Ríos y agradecerle a Gabriel por estos años de compromiso y dedicación al trabajo gremial y de representación sectorial”.

Frigerio subrayó la importancia del cambio de conducción en la entidad, remarcando un hecho histórico al afirmar que “este es más importante que otros porque Celeste es la primera mujer presidente de la UIER”, y puso en valor la continuidad de objetivos al sostener que “más allá de los cambios, hay algo esencial que es la continuidad en el norte, porque para que el trabajo rinda frutos tiene que ser sostenido en el tiempo”.

Durante su discurso, el gobernador cuestionó prácticas políticas del pasado y planteó la necesidad de avanzar en transformaciones estructurales al considerar que “es cómodo elegir el camino fácil, el que da los aplausos inmediatos, pero los atajos no se sostienen en el tiempo y no constituyen verdadero desarrollo ni generan innovación”, y agregó que “no vinimos a trasladar ese costo al que produce ni a patear los problemas hacia adelante, sino a hacernos cargo”.

En vísperas del Día del Trabajador, el mandatario hizo hincapié en la necesidad de generar empleo genuino al indicar que “durante mucho tiempo se habló de los trabajadores, pero no de cómo generar trabajo real, genuino y de calidad en el sector privado”, y agregó que “el cambio que estamos impulsando es casi contracultural: es volver a poner al trabajo productivo en el centro y hacer que el Estado sea un facilitador y no una fuente de empleo”.

Frigerio también destacó medidas impulsadas por su gestión para promover la inversión al señalar que “le sacamos el pie de encima al que produce. Hoy hay casi 130 empresas tramitando su adhesión al régimen de incentivo a las inversiones”, y precisó que “son cerca de 300.000 millones de pesos comprometidos que van a generar casi 2.000 nuevos puestos de trabajo”.

En materia impositiva, el gobernador remarcó el objetivo de aliviar la carga sobre el sector productivo al afirmar que “tomamos la decisión de que los impuestos bajen en términos reales y que no haya un solo impuesto que suba más que la inflación”, y planteó que “tenemos que eliminar impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, retenciones o el impuesto al cheque, de manera coordinada entre todos los niveles del Estado”.

Asimismo, destacó la simplificación administrativa y la modernización del Estado al indicar que “renovamos la legislación ambiental con un certificado único digital que reemplaza trámites que demoraban hasta siete años”, y remarcó la inversión en infraestructura como clave para el desarrollo.

Finalmente, Frigerio llamó a consolidar un rumbo de largo plazo para la provincia al sostener que “no podemos abandonar la idea de un Estado que ordena, que escucha y que genera condiciones para el que da trabajo y produce riqueza, que es el sector privado”, y concluyó que “tenemos que sostener este norte en el tiempo y, si lo hacemos, no tengo ninguna duda de que los entrerrianos vamos a estar cada vez más cerca de lo que podemos ser”.