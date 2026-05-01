La Justicia Federal allanó la sede de la ACTC y a equipos del TurCar 2000

El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro 6 a cargo del Dr. Daniel Rafecas realizó un procedimiento este jueves en la entidad del barrio de Caballito.

La ACTC fue allanada en las últimas horas como parte de la investigación que lleva a cabo el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro 6 a cargo del Dr. Daniel Rafecas. Además de la casa teceísta, la sede del ACPAC, asociación que nuclea al Turismo Carretera 2000, también fue parte del operativo, lo mismo que algunos de los equipos que integran dicha categoría

El operativo que se consumó este jueves es parte de una causa que busca esclarecer la responsabilidad tanto de las entidades deportivas como de personalidades del automovilismo nacional que tendrían vínculos con los delitos que fueron denunciados. Hugo y Gastón Mazzacane, Alejandro Reggi, Javier Ciabattari y Roberto Valle son algunas de las figuras que están involucradas.

La locación de ambas divisionales y los talleres del Ambrogio Racing, Aimar Motorsport, Catalán Magni Motorsport, Coiro Competición, JM Motorsport, RV Racing, CMG Racing y Cristian Dose Competición fueron requisados por la Justicia.

El personal de la División Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (P.F.A) fue la encargada de ejecutar los allanamientos encargados por el Dr. Rafecas. El procedimiento incluyó la incautación de documentación física, archivos digitales y la realización de pericias fotográficas.