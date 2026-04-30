Miles de trabajadores de UPCN Entre Ríos marcharon en Buenos Aires por la dignidad y contra el ajuste

Cerca de 3.000 trabajadores integraron la columna de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos en la movilización central de la CGT en Buenos Aires, que expresó el rotundo rechazo a las políticas de ajuste que afectan a todo el sector del trabajo.

El Secretario General de UPCN Entre Ríos, José Ángel Allende, calificó de “despótico” al gobierno de Milei y rechazó su pretensión de hacer desaparecer al Estado. “Hoy quedó claro que el movimiento obrero no lo va a permitir”, subrayó. A la vez expresó: “Queremos que el trabajador deje de ser la variable de ajuste”.

La multitudinaria representación entrerriana se sumó a la columna federal de UPCN en el marco de la movilización convocada por la CGT por el Día Internacional del Trabajador, en un contexto de creciente conflictividad social frente a la política económica del Gobierno nacional y al avance de la reforma laboral.

Allende destacó la magnitud de la convocatoria y la fuerte presencia del Sindicato en la jornada. “Hubo muchísima gente, la marcha fue realmente multitudinaria. Nuestra columna fue, junto a la de Capital Federal, la de provincia de Buenos Aires y la de Santa Fe, una de las más extensas. Íbamos desde el palco, por la diagonal hasta 9 de Julio. Una columna importantísima, realmente la gente respondió. Es decir que no había error al convocar a esta medida de fuerza”, afirmó.

En ese marco, expresó: “Esperemos que el gobierno entienda. Nadie quiere que Milei se vaya antes de tiempo, nadie quiere desestabilizar al gobierno, lo que queremos es que el trabajador deje de ser la variable de ajuste”.

Asimismo, valoró el rol de la CGT y la forma en que se construyen las demandas del movimiento obrero. “Hoy la CGT demostró nuevamente que no es con bombos y platillos, que no es gritando paro que se consiguen las cosas, y así lo dijo el Secretario General en su discurso. Las cosas se consiguen con una lucha organizada, programada, con seriedad y fundamentalmente acompañada por los trabajadores, que hoy demostraron una vez más que quien representa a la inmensa mayoría de los trabajadores del país es la CGT”, expresó.

Allende también trazó una diferencia entre el escenario nacional y la realidad provincial. “Al margen de que podamos o no ponernos de acuerdo, hay que reconocer que este gobierno provincial tiene diálogo, conversa con los trabajadores. Nada que ver con el gobierno de Milei, que es despótico y habla de que tiene que desaparecer el Estado”, señaló.

En ese sentido, cuestionó con dureza al Gobierno nacional. “Se olvida que el Estado estuvo presente en la pandemia con el personal de salud; que es la seguridad con el policía que cuida en la puerta de tu casa; y también es la maestra que cuida a tus hijos. No se puede decir que no tiene que haber Estado, o que ellos son los topos que vienen a destruirlo”, enfatizó.

“Si vienen a destruir la salud pública, la educación pública y la seguridad, si vienen a destruir todo y a llevarse la plata entre cinco vivos, que sepan que el movimiento obrero no lo va a permitir, hoy quedó muy claro”, remarcó el Secretario General de UPCN Entre Ríos. Y concluyó: “Hoy estamos frente a un contexto que nos convoca a seguir luchando. Y vamos a dar todas las luchas que sean necesarias”.