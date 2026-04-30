Impulsan el uso del Puerto de Ibicuy para el transporte de arena a Vaca Muerta

El presidente del Ente Administrador Puerto Ibicuy (EAPI), Matías Regalado, destacó que el sistema portuario es una solución concreta para mejorar la logística del transporte de arena silícea para Vaca Muerta. En ese sentido, señaló que la provincia trabaja para que este insumo estratégico se traslade por vía fluvial desde el Puerto de Ibicuy.

En ese marco, el funcionario valoró la propuesta del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre la reforma de la Ley de Cabotaje. Consideró que este planteo nacional coincide con la agenda provincial para liberar la navegación y potenciar las economías regionales.

«Venimos trabajando hace tiempo para que parte de la arena silícea que hoy se transporta por camión hacia Vaca Muerta pueda salir por vía fluvial desde el Puerto de Ibicuy. Es un proyecto estratégico, porque mejora la competitividad, reduce costos logísticos y también evita el deterioro enorme que sufre la infraestructura vial», subrayó.

Comentó luego que desde el Ente Administrador Puerto Ibicuy mantuvieron reuniones con el ministro Sturzenegger, donde conversaron sobre la importancia estratégica del Puerto de Ibicuy dentro de un esquema logístico nacional moderno. «Fue una instancia clave para visibilizar el potencial real que tiene Entre Ríos en este proceso», dijo.

Asimismo, resaltó que en la gestión que lleva adelante «es fundamental» el respaldo del gobernador Rogelio Frigerio; y «la política portuaria que estamos llevando adelante tiene apoyo real del gobierno provincial. Para transformar un puerto en un motor de desarrollo hace falta gestión, pero también decisión política».

Finalmente, celebró la posibilidad de que la provincia ingrese a la Hidrovía para dejar de estar al margen y ser protagonista. Proyectó a Ibicuy como un puerto central para el futuro del desarrollo nacional, generador de empleo e inversiones.