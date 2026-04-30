Tierra de Palmares llevó su propuesta turística de otoño a la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires

Con foco en el Pasaporte Termal y una agenda de eventos, la microrregión presentó su oferta ante operadores y medios en el principal mercado emisor de turismo hacia Entre Ríos.

La Microrregión Tierra de Palmares presentó este miércoles en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires su propuesta turística orientada a la temporada baja, con eje en el producto termal y la generación de experiencias que incentiven el movimiento turístico.

La acción fue acompañada por el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) y estuvo dirigida a operadores del sector, medios de comunicación y generadores de contenidos con el objetivo de posicionar la oferta de los destinos de la microrregión en el mercado bonaerense, principal emisor de visitantes hacia la provincia.

En continuidad con la estrategia de promoción desarrollada días atrás en Paraná, uno de los anuncios centrales fue la puesta en marcha de la cuarta edición del Pasaporte Termal, una herramienta que promueve la circulación de visitantes entre los complejos de Colón, San José y Villa Elisa.

La propuesta tendrá vigencia desde el 4 de mayo hasta el 30 de junio y contempla un 50 por ciento de descuento en el ingreso al segundo y tercer parque visitado y un 10 por ciento en servicios internos, incorporando además un beneficio adicional para quienes inicien el circuito en oficinas de turismo de la región.

La agenda de mayo complementa la propuesta con eventos que aportan dinamismo a la temporada baja. Entre ellos se destacan el II Foro de Termalismo y Enoturismo, previsto para el 7 y 8 de mayo en San José, y el DistinguishedGentleman’s Ride, que se realizará el 17 de mayo en Colón, con participación internacional y fines solidarios.

La mesa de presentación estuvo integrada por el director de la Casa de Entre Ríos, José Mouliá; el director General de Turismo de la provincia, Sebastián Bel; el intendente del Parque Nacional El Palmar, Facundo Alcalde; el intendente de San José, Gustavo Bastián; el secretario de Turismo y Cultura de Colón, Federico Escher; y el gerente de Termas Villa Elisa, Lisandro Cooke.

También participaron la secretaria de Educación, Cultura y Turismo de San José, Anabella Lubo; el director de Turismo de Villa Elisa, Alejo Taffarel; y equipos técnicos de los destinos que integran la Microrregión Tierra de Palmares.