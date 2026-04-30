Viale: “Seguimos avanzando con obras que mejoran la ciudad”

Informe de la municipalidad de Viale: “Esta semana recorrimos dos importantes intervenciones que se encuentran en plena ejecución y que forman parte del compromiso de seguir transformando Viale con obras concretas.

Por un lado, en el sector de calle López y Planes, se está llevando adelante la mejora de la traza vial, acompañada por el recambio de 12 metros de cañería cloacal de 160, una intervención clave para optimizar el funcionamiento del sistema y brindar mejores servicios a los vecinos.

Además, continúa avanzando la obra del mando peatonal en el Cristo, un espacio que busca mejorar la accesibilidad, la seguridad y el disfrute de quienes transitan y visitan este punto tan representativo de nuestra ciudad.

👉 Trabajos que no solo mejoran la infraestructura, sino que también elevan la calidad de vida de toda la comunidad. Seguimos construyendo el Viale que queremos”.