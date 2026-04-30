El trabajo conjunto con municipios impulsa el crecimiento del deporte entrerriano

La Secretaría de Deportes reunió a más de 150 referentes en Basavilbaso para coordinar los Juegos Entrerrianos, compartir lineamientos y promover la articulación con los gobiernos locales en toda la provincia.

La Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, llevó adelante en la Biblioteca Lucienville de Basavilbaso una reunión técnica que convocó a más de 150 responsables de áreas de deportes, deporte adaptado y adultos mayores de distintos municipios entrerrianos.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, y contó con el acompañamiento del presidente municipal de Basavilbaso, Hernán Besel, junto a la directora de Deportes local, Lorena Castillo, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada.

En el inicio de la actividad, los presentes recibieron un mensaje del secretario general de la gobernación, Mauricio Colello, quien destacó la importancia del trabajo articulado entre provincia y municipios para el desarrollo del deporte entrerriano. “En un contexto económico complejo, estos espacios de trabajo son fundamentales para coordinar esfuerzos y garantizar que cada recurso del Estado llegue donde tiene que llegar”, expresó.

Colello subrayó, además, el acompañamiento por parte del gobierno provincial a los más de 25.000 entrerrianos que durante 2026 participarán de los Juegos Entrerrianos Juveniles, Adaptados y de Adultos Mayores que serán clasificatorios para los Juegos Nacionales que se van a realizar en Mar del Plata y San Juan; lo que implica una inversión de 1.280 millones de pesos.

En ese contexto, Uranga remarcó la importancia de profundizar el trabajo conjunto con los gobiernos locales: “Necesitamos que los municipios se acerquen, que estemos en contacto permanente, que podamos ver necesidades, evaluar y crecer. El deporte cumple un rol clave en la formación de las personas y tenemos que fortalecer ese trabajo articulado en toda la provincia”.

Asimismo, durante la jornada se desarrollaron las exposiciones técnicas vinculadas a los Juegos Deportivos Entrerrianos. El director General de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, junto al agente Fernando Butvilofsky, abordaron la instancia juvenil; la coordinadora de Adultos Mayores, Silvina Wiliezko, junto a Fabián Monzón, jefe del área de apoyo logístico, expusieron sobre esa categoría; mientras que Silvina García presentó los lineamientos del Deporte Adaptado.

La actividad tuvo como eje la organización y desarrollo de los Juegos Deportivos Entrerrianos en sus categorías Juveniles, Adultos Mayores y Deporte Adaptado, abordando aspectos operativos como la planificación general de las competencias y el sorteo de sedes.

Durante la jornada se destacó el rol de los municipios como espacios estratégicos para la masificación de la práctica deportiva, subrayando la importancia del trabajo conjunto con la provincia para fortalecer los procesos formativos y ampliar el acceso al deporte en cada localidad.