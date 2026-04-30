Abr 30

Comenzaron las actividades de los Coros Escolares en la provincia

El Consejo General de Educación (CGE) inició el ciclo lectivo del Programa Coros Escolares de Entre Ríos, con propuestas en San José, Colón, Rosario del Tala, Victoria y La Paz. La iniciativa está destinada a niños, jóvenes y adultos, y promueve el acceso a la cultura y la expresión colectiva en todo el territorio provincial.

El programa depende de la Coordinación de Educación Artística de la Dirección General de Planeamiento del CGE y constituye una política educativa orientada al desarrollo integral a través del arte. Actualmente cuenta con siete coros escolares distribuidos en los departamentos Tala, La Paz, Victoria y Colón.

La coordinadora de Educación Artística, Evangelina Rodríguez, señaló que «el programa se ha consolidado como una política educativa clave para el desarrollo artístico, social y emocional de niñas, niños y jóvenes entrerrianos».

Cientos de personas participan semanalmente de los ensayos y presentaciones, que culminan en conciertos de cierre como instancia de integración y puesta en valor del proceso formativo.

Horarios y sedes de ensayo

En Colón, bajo la dirección del profesor Pablo Verón, el Coro de Niños ensaya los martes y jueves de 18 a 19.15 en la Escuela N° 1 Juan José Paso, y los miércoles de 15.40 a 17 en la Escuela N° 86 Lazarina L. de Sardou. El Coro Juvenil, por su parte, se reúne los martes y jueves de 19.15 a 20.30 en la Escuela N° 1, los viernes de 12 a 13.20 en la Escuela N° 15 Hugo Da Silva y los jueves y viernes de 16 a 17.20 en la Escuela N° 6 Esmeralda Bertelli.

También en Colón, la profesora Macarena Gómez Delgado está a cargo del Coro de Maestros y Vecinos, que ensaya los lunes de 20 a 22 en la Escuela N° 1 Juan José Paso, con ingreso por calle Balcarce.

En San José, la profesora Macarena Gómez Delgado dirige el Coro Juvenil Escolar, cuyos ensayos se realizan los miércoles de 14 a 16 y los viernes de 18 a 20 en el Colegio Niño Jesús, ubicado en Sarmiento 1850.

En Victoria, el Coro Juvenil Escolar está dirigido por el profesor Mauricio Otero y desarrolla sus encuentros en distintas instituciones: los lunes de 14.30 a 15.30 en la Escuela Secundaria N° 4 Elsa Capatto de Trucco, los jueves de 15.30 a 16.30 en la Escuela Secundaria N° 13 Adolfo Mittelman y los viernes de 9 a 11 en la Escuela Secundaria N° 14 Malvinas Argentinas. Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 3436-454870.

En Rosario del Tala, la profesora Lucía Gervasoni coordina el Coro de Niños, que ensaya en el Salón de la Escuela N° 1 Onésimo Leguizamón los martes y jueves de 16.10 a 17.30, y los jueves y viernes de 10 a 11.

De este modo, el CGE continúa fortaleciendo una política educativa que promueve la inclusión, la participación y el acceso a la educación artística en toda la provincia

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