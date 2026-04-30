El gobernador inauguró puestos policiales y entregó equipamiento para reforzar la seguridad en Gualeguaychú

El gobernador, Rogelio Frigerio, encabezó este miércoles la inauguración de módulos destinados a puestos de vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad y la entrega de recursos tácticos destinados a la Policía de Entre Ríos. Las acciones buscan fortalecer la prevención del delito mediante una mayor presencia policial en el territorio.

Allí, el mandatario destacó el trabajo articulado entre municipio, provincia y Nación, con la participación de fuerzas de seguridad nacionales. «Estamos dando respuesta a un reclamo concreto de los vecinos, con presencia policial en lugares clave. Además, sumamos equipamiento como patrulleros, motos, bicicletas y camionetas cero kilómetros que fortalecen la tarea preventiva», señaló.

El mandatario estuvo acompañado por el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia y el jefe de la Policía, Claudio González.

En la oportunidad, el intendente Davico valoró el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y remarcó la importancia de los nuevos puntos de seguridad. «Desde hoy quedan en funcionamiento cinco puestos distribuidos en distintos barrios, con infraestructura adecuada y equipamiento. Esto mejora la prevención y brinda mayor tranquilidad a vecinos y visitantes», expresó.

A su turno, el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, explicó que este sistema se implementa por primera vez en la provincia. «Apunta a una policía de proximidad, con presencia en la calle y mayor visibilidad. Es una herramienta clave para fortalecer la prevención», subrayó.

De las actividades también participaron Presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Alejandro Daneri; el director General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Aníbal Miotti y el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals.

En detalles

La iniciativa se concretó mediante un trabajo conjunto con el municipio, que cedió en comodato tres unidades modulares para la Policía de Entre Ríos y dos para la Gendarmería Nacional Argentina. Los puestos fueron instalados en las intersecciones de calles Santiago Díaz y Federación, España y Saraví, y en el barrio Molinari. Cada módulo cuenta con tecnología de videovigilancia, sistemas de comunicación, conectividad y climatización. En cuanto a la movilidad, se entregó un automóvil Volkswagen Voyage, una motocicleta Honda de alta cilindrada y dos bicicletas para patrullaje en zonas de difícil acceso o gran circulación peatonal. Además, se incorporaron cuatro camionetas cero kilómetros destinadas a la Departamental y nuevo equipamiento, que incluye uniformes, armamento, chalecos balísticos y elementos de señalización vial.