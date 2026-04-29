El Senado realizó su quinta Sesión Ordinaria

En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, presidió la 5ª Sesión Ordinaria correspondiente al 147º Período Legislativo, y estuvo asistida por el secretario de la Cámara, Sergio Avero, y la prosecretaria, Sara Foletto. La sesión contó con la presencia de 15 legisladores y quorum reglamentario.

La bandera Nacional fue izada por la senadora Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos) y la de Entre Ríos por Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos).

Proyectos sancionados

Se sancionaron los proyectos de ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión por los que se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles afectados por las obras “Puente sobre arroyo El Sauce” (expediente N° 28.799), “Puente sobre arroyo El Desmochado” (expediente N° 28.800), “Obra básica y reconstrucción del ingreso a Villa Paranacito” (expediente N° 28.801) y “Pavimentación de calzada Ruta Provincial A08 – Acceso a Villa Paranacito – Tramo II” (expediente N° 28.856).

Por su parte, el senador Rubén Hernán Méndez (Islas – Juntos por Entre Ríos), expresó que el tratamiento de dichos proyectos es “uno de los ingresos más anhelados por los vecinos de Villa Paranacito, ya que como ustedes saben, el Departamento Islas es de tierras bajas y cuando las aguas suben hay muchas posibilidades que quedamos aislados en forma terrestre”. En esa línea, sostuvo que “esto viene siendo promesa de muchos gobiernos anteriores y hoy se tomó la decisión de empezar, como dice una de las partes del proyecto, por las obras básicas, que son la expropiación de los terrenos, para que de una vez por todas, se comience la construcción de la ruta y el ingreso a dicha ciudad”.

Finalmente, los senadores sancionaron el proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión por el cual se aprueba el Tratado de Integración Regional, celebrado el 16 de octubre de 2024 entre las provincias de Santa Fe, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Misiones (expediente N° 28.403).

Proyectos aprobados

El cuerpo trató sobre tablas el ingreso del expediente Nº 15.595, que es un proyecto de ley de autoría de la senadora Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos) por el que se declara al Newcom como actividad física y deporte provincial, en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos, en sus modalidades recreativa, formativa y competitiva, para todas las edades y géneros, con especial énfasis en las personas adultas y adultas mayores. Al respecto, Díaz indicó que este proyecto tiene por objetivo “reconocer, visibilizar y acompañar una práctica que ya se ha instalado con fuerza en la provincia de Entre Ríos”. De esta manera, explicó que el Newcom “ha crecido de manera sostenida en clubes, en el centro de jubilados, en espacios comunitarios, en los municipios, convirtiéndose en una herramienta concreta de inclusión, de integración social y de promoción de la salud”.

El proyecto fue aprobado y remitido a la Honorable Cámara de Diputados.

Proyectos de declaración y comunicación aprobados

Se aprobaron cinco proyectos de declaración, entre ellos:

– Proyecto de Declaración de autoría de la senadora Díaz, por el que se declara de Interés Legislativo la conmemoración del 134° aniversario de la Escuela NINA NEP N° 9 “Juan Bautista Azopardo”, de la ciudad de Santa Elena. (Expediente N° 15.682)

– Proyecto de Declaración de autoría de la senadora Díaz, por el que se declara de Interés Legislativo, Sanitario y Comunitario la realización de la “Jornada de Salud Bucal”, que se desarrollará los días 5 y 6 de mayo en la ciudad de Santa Elena, Departamento La Paz. (Expediente N° 15.683)

– Proyecto de Declaración de autoría de la senadora Nancy Miranda, por el que se declara de Interés de esta Honorable Cámara la “Peña del Trabajador”, a celebrarse el día 30 de abril del 2026, en la Escuela Privada N° 140 “José Manuel Estrada” de la localidad de Aldea San Isidro, departamento Federal, provincia de Entre Ríos. (Expediente N° 15.684)

– Proyecto de Declaración de autoría del senador Marcelo Berthet, por el que se declara de Interés Cultural y Social la presentación del libro “Vida cotidiana y dictadura. Narrativas, territorialidad y huellas de la memoria” de Editorial UADER, a realizarse en San Salvador el 8 de mayo en el Instituto de Educación Superior de la Ciudad de San Salvador en el marco de las actividades conmemorativas a 50 años del Golpe de Estado. (Expediente N° 15.685)

– Proyecto de Declaración de autoría del senador Rafael Cavagna, por el que se declara de Interés Legislativo de esta H. Cámara de Senadores la “4° Edición de la Fiesta Regional del Tambero y Quesero” a realizarse en la Comuna de Don Cristóbal 1° del Departamento Nogoyá, el día 2 de Mayo del corriente. (Expediente N° 15.686).

Además, se aprobó un proyecto de Comunicación de autoría de la senadora Díaz, en el cual se ve con profunda preocupación la decisión adoptada por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social —IAFAS— mediante Resolución N.º 0253 DIR. IAFAS, de fecha 23 de abril de 2026, por la cual se dispone el cierre de la Unidad de Negocio de la ciudad de La Paz a partir del día 1 de junio de 2026. (Expediente N° 15.687).

Homenajes

Al turno de los homenajes, el senador Marcelo Berthet (San Salvador- Más para Entre Ríos) se refirió al 1 de Mayo, fecha que conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, en honor a los “Mártires de Chicago” de 1886, quienes lucharon por la jornada laboral de 8 horas. “Desde entonces, esa lucha no ha cesado, ha cambiado de nombre, de latitudes y de adversarios, pero su esencia permanece intacta. La dignidad del trabajo es inseparable de la dignidad humana. En nuestra Argentina ese mandato, guste o no guste, cobró una forma propia e inconfundible en el peronismo. El 17 de 1945 no fue solamente el regreso de un hombre desde una prisión, fue la irrupción de millones de argentinos que hasta ese momento no existían para la política ni para el Estado”, aseveró Berthet en su discurso. “Juan Domingo Perón comprendió con claridad lo que la historia confirmó, que el trabajo era el medio más digno de engrandecer al hombre”, resaltó. En otro fragmento de su alocución, el presidente del bloque del PJ.

Por su parte, el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú- Juntos por Entre Ríos) adhirió “parcialmente” al homenaje por el Día de los Trabajadores. “Digo parcialmente porque hay algunas críticas que nuestro bloque no comparte, pero queremos rendir nuestro homenaje a todos los trabajadores”, dijo el legislador tras aclarar que “las conquistas de los trabajadores sociales no son patrimonio de un único partido”. Mencionó por ejemplo una iniciativa previa al peronismo como es la Ley 11.544, que establece que las jornadas laborales no pueden durar más de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Fue promulgada por Hipólito Yrigoyen en 1929. Luego, reconoció: “Es bien cierto que los trabajadores no la están pasando bien y que esto no tiene que ver exclusivamente con las actuales legislaciones, sino que también hay una gran cantidad de leyes que, en lugar de proteger el trabajo, lo han desprotegido”. Asimismo, Benedetti recordó que el 1 de mayo de 1851 el general Justo José de Urquiza emitió el histórico Pronunciamiento en Concepción del Uruguay frente a la hegemonía del general Rosas, que dio lugar a la institucionalización de nuestro país, que dio lugar a la obtención de una Constitución.

El senador por el departamento Gualeguaychú continuó con los homenajes, y en este caso mencionó el reciente fallecimiento de Luis Brandoni, reconocido actor e histórico militante de la Unión Cívica Radical. “Su humildad lo hizo grande y quiero dar fe de eso porque tuve la suerte, la enorme, el privilegio de conocerlo personalmente”, comentó. Por último, Benedetti destacó la presencia en Paraná del Dr. Ricardo Gil Lavedra, quien recibió el Título Doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Su reconocimiento resalta su trayectoria en el ámbito jurídico y académico y también su participación como integrante del tribunal del histórico Juicio a las Juntas Militares.

A su turno, el senador Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos) hizo referencia al próximo 1° de mayo como un nuevo aniversario de “dos fechas de gran importancia histórica para Entre Ríos y la Argentina” como el Pronunciamiento de Urquiza en 1851 y la sanción de la Constitución Nacional en 1853. El senador destacó el rol clave de Entre Ríos y Urquiza en “la organización nacional, la lucha por el federalismo y la soberanía provincial”, remarcó “la necesidad de recordar estos orígenes para entender nuestro presente” e hizo un llamado “a la unidad y al respeto en el debate político, inspirándonos en cómo antiguos enemigos se unieron por el bien común en momentos decisivos de nuestra historia”.