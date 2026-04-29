Adolescentes de San Salvador debatieron sobre amor romántico y violencia de género

La Dirección de Mujeres llevó adelante un taller orientado a promover vínculos igualitarios y libres de violencia en la localidad de San Salvador. La actividad contó con la participación de 80 estudiantes de las escuelas N° 2 Francisco Ramírez, N° 4 Bicentenario de la Patria y técnica N° 45 Félix Bourren Meyer.

La propuesta, denominada Amor romántico, tuvo como eje generar espacios de reflexión sobre las violencias en los noviazgos y los mitos imperantes en la sociedad. El objetivo es promover la construcción de vínculos autónomos, en el marco de la ley nacional 26.485 y la ley provincial 10.956 de protección integral a las mujeres.

Reflexión y prevención

Durante el encuentro se trabajó sobre cómo los mandatos afectivos pueden naturalizar situaciones de violencia. “El contexto actual nos interpela a cuestionar y reconfigurar los roles, y a repensar las formas de establecer vínculos entre adolescentes sin idealizaciones”, explicaron desde la Dirección de Mujeres, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano.

A través de dinámicas grupales, jóvenes de entre 15 y 18 años analizaron las distintas manifestaciones de la violencia de género y la importancia de detectar señales de alerta de manera temprana. Estas instancias de formación buscan brindar herramientas prácticas para que los estudiantes puedan experimentar relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

Políticas de cuidado

La iniciativa forma parte de un ciclo de talleres que la provincia desarrolla en diferentes departamentos para abordar problemáticas sociales desde una perspectiva preventiva. La articulación con las instituciones educativas permite que las políticas de cuidado lleguen directamente al territorio y fortalezcan el acompañamiento de las juventudes.