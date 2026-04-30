Aranguren: Franco Schreiner es el nuevo presidente de la Caja de Jubilaciones Municipales y se consolida el recambio generacional

En la noche del pasado 23 de abril, en la Casa del Bicentenario, se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal del Municipio de Aranguren, con la participación de afiliados activos, jubilados, pensionados y representantes del Ejecutivo y del Honorable Concejo Deliberante.

Durante el encuentro se aprobó por unanimidad la memoria y balance correspondiente al ejercicio 2025, donde se destacó una administración ordenada y sustentable, con un activo patrimonial muy significativo y prácticamente sin deudas, consolidando así la solidez económica de la institución.

En este marco, se resaltó que los ingresos de la Caja se sostienen en gran medida a partir de aportes y contribuciones, junto con un importante esquema de inversiones, alquileres e instrumentos financieros que permiten garantizar el cumplimiento de las obligaciones previsionales.

Asimismo, se puso en valor el crecimiento del patrimonio a través de nuevas adquisiciones inmobiliarias y la continuidad de proyectos de inversión en distintas ciudades, lo que refuerza una política sostenida de resguardo y proyección de los recursos. También se mencionó la planificación de futuros desarrollos, actualmente en evaluación en función del contexto económico.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la renovación parcial del Directorio, dando lugar a una nueva etapa institucional.

En ese sentido, se concretó el traspaso generacional en la conducción, con la elección de Franco Schreiner como presidente, acompañado por un equipo integrado mayoritariamente por jóvenes dirigentes, marcando así el inicio de un proceso de renovación que continuará en los próximos años.

El Directorio quedó conformado por:

Presidente: Franco Schreiner

Vicepresidente: Mauricio Spengler

Secretaria: Eugenia Martínez

Prosecretaria: Vanina Riffel

Tesorero: Luis Ghiglioni

Protesorero: Gustavo Pusineri

Vocales titulares: Ariel Aguirre y Horacio Silva

Vocales suplentes: Yamila Cornejo y Diego Libralato

Representando al Ejecutivo Municipal participa Ramiro Muñoz, mientras que por el Honorable Concejo Deliberante lo hacen Jorge Libralato y Guillermo Zabala.

En su despedida, el presidente saliente, Jorge Cardenal, destacó el camino recorrido durante más de tres décadas al frente de la institución, agradeciendo el acompañamiento de afiliados, autoridades y asesores, y remarcando la importancia de dar paso a nuevas generaciones que continúen fortaleciendo el sistema previsional local.

Desde la organización se subrayó que este proceso marca el inicio de una etapa de renovación, con mayor participación de afiliados jóvenes, apostando a la formación y al compromiso futuro en la gestión de la Caja.

La Asamblea concluyó en un clima de participación y consenso, reafirmando el valor de una institución administrada por sus propios afiliados y orientada a garantizar la sustentabilidad del sistema previsional municipal.