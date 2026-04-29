Enersa estuvo con su Oficina Móvil en Puerto Sánchez y avanzó en la normalización de conexiones

La jornada permitió acercar la empresa a los usuarios, realizar asesoramiento comercial y técnico, atender consultas vinculadas al servicio y acompañar situaciones particulares de vecinos que se acercaron al lugar. Además, se trabajó en la actualización de datos, la revisión de suministros y la promoción de la Factura Digital, una herramienta que permite acceder de manera más ágil y sustentable a la facturación.

El trabajo en la zona comenzó en noviembre, luego de detectarse alrededor de 60 conexiones no regularizadas sobre calle El Pescador. A partir de gestiones realizadas con el Ente Provincial Regulador de la Energía y la Municipalidad de Paraná, se avanzó en la regularización del servicio: hasta el momento ya se colocaron 55 medidores y se prevé instalar ocho más próximamente. Desde la empresa destacaron que gran parte de esas regularizaciones fue posible gracias al esfuerzo de los propios vecinos.

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, destacó la importancia de sostener este abordaje en el territorio y de acercar la empresa a los usuarios. Señaló que esto permite estar en el barrio, acompañar a los vecinos y trabajar sobre cada situación concreta.

En ese sentido, remarcó que la normalización de conexiones tiene un impacto directo en la seguridad de las familias y en la calidad del servicio. Indicó que cada intervención busca mejorar las condiciones del suministro y brindar una respuesta más cercana.

Por su parte, el gerente de Asuntos Estratégicos de Enersa, Eduardo Asueta, subrayó que la presencia en Puerto Sánchez permitió llevar soluciones concretas al barrio y facilitar el acceso a la atención. Explicó que los vecinos pudieron realizar trámites y resolver situaciones sin necesidad de trasladarse a una oficina.

Asimismo, destacó el valor social de estos operativos y remarcó que no se trata solamente de lo comercial, sino también de estar presentes, escuchar y trabajar con cada vecino según su realidad.

Estas acciones forman parte del trabajo que Enersa desarrolla en distintos barrios de Paraná y de la provincia, con el objetivo de fortalecer su presencia territorial, priorizar la seguridad y mejorar la calidad de atención.

La Oficina Móvil continuará su recorrido en Paraná con el siguiente cronograma:

Jueves 30 de abril: barrio Paraná V, de 10 a 12, en el playón ubicado sobre Almirante Thomas Cochrane, entre Intendente Olleros y De Fontes.

Viernes 8 de mayo: barrio Paraná XIV, de 10 a 12, en el playón del barrio, sobre Chacho Peñaloza y Juan Manuel de Rosas.