Frigerio entregó el respaldo de la provincia para una inversión productiva de 300.000 dólares en Larroque

El gobernador, Rogelio Frigerio, entregó la resolución de adhesión al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) a la empresa LeoFilm, en su planta industrial de Larroque. La firma invertirá 292.000 dólares para incorporar nuevas líneas de productos. Se suma así a las más de 120 iniciativas en marcha bajo este régimen, con inversiones cercanas a los 300.000 millones de pesos que proyectan generar 2.000 puestos de trabajo.

DDurante la recorrida que realizó este miércoles junto al intendente de Larroque, Francisco Benedetti; el mandatario destacó que el fortalecimiento del sector privado es el eje central de su gestión. “Mi obsesión es ver qué puedo hacer para que el sector privado crezca y genere empleo. Ese es el principal desafío del gobierno”, afirmó Frigerio, resaltando la importancia de que el Estado se ponga al servicio de quienes apuestan por el desarrollo provincial.