SE REALIZÓ LA 2ª REUNIÓN 2026 DE LA MICROREGIÓN RÍO NATIVO EN CERRITO 

El viernes 24 de abril, el Salón Cultural “Mirna Teresita Perottino” de Cerrito fue sede de la segunda reunión anual de la Microrregión Río Nativo.

Fueron anfitriones el secretario de Gobierno local, Emiliano Pérez, y la referente de Cultura y Turismo, Malena Aguilar. Junto a Carina Spahn, directora de Turismo de Santa Elena y coordinadora general de Río Nativo, dieron la bienvenida a los presentes.

Temas tratados:

1. Se analizaron los principales retos para este año.

2. *Promoción conjunta*: Se armó una agenda de posibles acciones de difusión.

3. *Experiencias en ferias*: Los destinos con mayor desarrollo turístico compartieron aprendizajes de su participación en exposiciones nacionales.

4. *Trabajo en red*: Se destacó que la presencia de cualquier destino en ferias suma a toda la microrregión.

5. *Marco legal*: Se analizó la Ley de Mancomunidades y el convenio marco que agrupa a la microrregión.

✨️Participaron referentes de 16 localidades: La Paz, Villa Urquiza, Hasenkamp, Bovril, San Benito, Sauce Montrull, Alcaraz, Seguí, Hernandarias, Colonia Avellaneda, La Picada, Arroyo Corralito, El Solar, María Grande 2da., Santa Elena y Cerrito.

👉🏻Próximo encuentro: 29 de mayo en El Pingo.

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