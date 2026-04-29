Nuevas obras para tres escuelas de los departamentos Uruguay y Colón

La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) realizó la apertura de sobres para tres licitaciones de infraestructura educativa. Con una inversión superior a los 670 millones de pesos, las obras beneficiarán a la escuela Nº 22 de San Marcial, la escuela Nº 11 de Colonia San Justo y el complejo de la UENI Nº 53 y la secundaria Nº 6 de El Brillante.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que estas licitaciones reflejan un Estado que planifica y ordena sus recursos. “Detrás de cada intervención hay una necesidad real de una comunidad que estamos atendiendo. Nuestro compromiso es que los recursos se traduzcan en mejores condiciones para enseñar y aprender”, sostuvo el funcionario.

Por su parte, el presidente de Cafesg, Carlos Cecco, resaltó el ritmo de inversión del organismo: “Llevamos más de 30 escuelas intervenidas y siete hospitales renovados. Además, en estos dos años mejoramos los caminos de la producción con una inversión de 1.000 millones de pesos”. Del acto participaron también el intendente de San José, Gustavo Bastián, y miembros del directorio del organismo.

En la escuela N° 22 de San Marcial, con un presupuesto de 298 millones de pesos, se renovarán sanitarios y cielorrasos, además de restaurar carpinterías históricas. En tanto, en la escuela N° 11 de Colonia San Justo, la inversión de 253 millones permitirá la terminación de un salón de usos múltiples (SUM) totalmente equipado y tareas de impermeabilización.

La tercera intervención, en El Brillante, cuenta con un presupuesto de 120 millones de pesos para resolver problemas críticos de filtraciones y humedad en la UENI Nº 53 y la escuela secundaria Esmeralda Bertelli. Los trabajos incluyen la reparación de cubiertas, mejoras integrales en baños y la construcción de un sistema de captación pluvial perimetral.

Desde la actual gestión de Cafesg se subrayó que estas obras forman parte del plan de mejoramiento de infraestructura escolar y hospitalaria que se implementa en toda la zona. El objetivo es garantizar que los edificios públicos cuenten con el mantenimiento necesario para su correcto funcionamiento y el bienestar de la comunidad.