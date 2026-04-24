Enersa brindó una charla sobre el uso de drones a estudiantes de escuela técnica

La empresa Enersa realizó una charla destinada a estudiantes de la escuela de educación técnica N° 1 General Francisco Ramírez, de Paraná. El objetivo fue acercar herramientas innovadoras vinculadas al servicio eléctrico y fortalecer la formación de futuros profesionales. La actividad se desarrolló en el centro de capacitación de la distribuidora estatal.

La jornada estuvo orientada a alumnos de sexto y séptimo año de la especialidad Electromecánica. Durante el encuentro, personal especializado del área de Trabajos con Tensión expuso sobre el uso de drones aplicados al relevamiento de líneas de transmisión y distribución, herramientas que permiten optimizar la operación y mejorar la calidad del servicio.

Tecnología de vanguardia

La charla estuvo a cargo de un equipo técnico reconocido a nivel internacional, que obtuvo el primer premio en el X Congreso Internacional sobre Trabajos con Tensión y Seguridad en Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica (Cittes 2025 )por su trabajo sobre termografías en líneas de alta tensión. Al respecto, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, señaló que la empresa “se encuentra a la vanguardia en la incorporación de nuevas tecnologías al servicio eléctrico. Compartir estas experiencias con estudiantes de escuelas técnicas es fundamental para seguir fortaleciendo la formación del sector”.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, quien estuvo acompañado por la directora de Educación Técnico Profesional del CGE, Claudia Geist, destacó que “es muy valioso que los estudiantes puedan vincular lo que aprenden en el aula con experiencias concretas en el territorio. Este tipo de iniciativas fortalecen la formación técnica y reflejan el trabajo conjunto entre el sistema educativo y la empresa de energía”.

A través de estos espacios, se busca vincular el conocimiento académico con la práctica profesional de vanguardia que se desarrolla en la provincia. Con este tipo de propuestas, el gobierno provincial reafirma su compromiso con la educación técnica, promoviendo la incorporación de nuevas tecnologías y el intercambio de saberes para mejorar la formación de los jóvenes entrerrianos.