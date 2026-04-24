ATER acompaña a Los Charrúas en el fortalecimiento de la gestión tributaria

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y la municipalidad de Los Charrúas avanzan en un esquema de trabajo conjunto para fortalecer la gestión tributaria local. El objetivo es mejorar los procesos administrativos y consolidar herramientas de gestión entre la provincia y el municipio.

En ese marco, el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, y la intendenta de Los Charrúas, Andrea Imoberdorff, suscribieron un convenio de cooperación institucional. El acuerdo permitirá profundizar la articulación entre ambos organismos y acompañar acciones vinculadas al ordenamiento de información y la mejora de circuitos de trabajo.

Eficiencia administrativa

La iniciativa se inscribe en una línea de vinculación con gobiernos locales impulsada por el gobernador, Rogelio Frigerio, para promover una administración más eficiente y con mayor capacidad de respuesta en el territorio. El organismo provincial viene desarrollando estas acciones en distintos puntos de la provincia para fortalecer capacidades técnicas y operativas.

Al respecto, la intendenta Imoberdorff destacó la relevancia del convenio: “Este acuerdo es muy importante para nuestro municipio, porque manifiesta el compromiso de trabajar junto a la provincia e intercambiar información de gran utilidad para la gestión local”.