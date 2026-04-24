La provincia firmó convenio con 11 localidades para fortalecer la planificación territorial

El gobierno de Entre Ríos suscribió un convenio con 11 localidades de los departamentos Nogoyá, Diamante y Victoria, para implementar en un ámbito común herramientas y metodologías, que buscan fortalecer la planificación territorial y promover un desarrollo urbano ordenado y sostenible a escala micro regional.

La iniciativa tiene como objetivo realizar diagnósticos urbanos, definir lineamientos estratégicos y construir una cartera de proyectos que oriente la inversión pública y privada en el conjunto de las localidades. El trabajo se desarrolla de manera articulada entre las secretarías de Planificación e Inversión Pública; de Gobiernos Locales y de Participación y Atención Ciudadana, en conjunto con los gobiernos locales.

En este marco, se llevó a cabo un encuentro en la ciudad de Nogoyá, donde se presentaron los principales lineamientos del programa y se concretó la firma de un convenio marco entre el gobierno de la Provincia y los municipios de Nogoyá, Aranguren, Hernández, Lucas González y General Ramírez, junto a las comunas de 20 de Septiembre, Gobernador Febre, Betbeder, Estación Camps, Antelo y la Junta de Gobierno Aldea San Miguel.

El secretario de Planificación e Inversión Pública, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, Luis Uriona, destacó que “planificar el territorio es fundamental para superar la lógica de la urgencia y avanzar hacia un desarrollo estratégico. Este programa promueve el trabajo conjunto entre la provincia, los municipios, comunas y juntas, mediante espacios participativos para definir prioridades y coordinar acciones. Sólo a partir de la organización y de un Estado que articule esfuerzos con el sector privado es posible llevar adelante mejoras que sean sostenibles”.

Por su parte, la secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Götte, sostuvo que “una ciudad funciona y proyecta mejor cuando incorpora la voz de quienes la habitan. Los ciudadanos conocen su dinámica real y son actores fundamentales para proyectar un desarrollo más acertado y sostenible”.

Por su parte, el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales, reforzó la idea de que cada localidad necesita pensarse en relación con las demás para proyectar el futuro. Señaló la importancia de planificar un desarrollo estratégico que solo puede ser exitoso si se lleva adelante con la participación de todos los actores. Finalmente, remarcó que el gobierno está comprometido con pensar y construir el futuro.

La implementación de este programa permitirá identificar problemáticas y potencialidades, ordenar el desarrollo urbano-rural y avanzar con ejes estratégicos y proyectos comunes de mediano y largo plazo. La propuesta se integra al programa Planes Base en Ciudades y Territorios de Intermediación de Entre Ríos desde el enfoque del Sistema de Ciudades Entrerrianas articuladas en una red territorial común.