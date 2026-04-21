🎶 CONVOCATORIA DE LA BANDA DE MÚSICA

Nuestra Banda Municipal de Música sigue creciendo, por eso si te gustaría aprender música y formar parte de ella, esta convocatoria es para vos‼️

👏🏻 La propuesta está destinada a niñas, niños, jóvenes y adultos desde los 9 años en adelante, que deseen ser parte de este espacio artístico.

👉 En esta oportunidad, se encuentran disponibles los siguientes cupos:

🎻 Violín (2 cupos)

🎶 Clarinete (2 cupos)

🎼 Flauta traversa (1 cupo)

🎸 Guitarra (2 cupos)

🎺 Trompeta (1 cupo)

🎷 Trombón (1 cupo)

✅ El director de la banda, Nicolás Müller, informó que no es necesario contar con experiencia previa, aunque remarcó que es fundamental asumir el compromiso de asistir a los ensayos, estudiar en casa, participar de las presentaciones y disponer de tiempo para las actividades de la banda.

📅 Las audiencias se realizarán el 28 de abril de 16:30 a 20:00 hs, en Casa de la Cultura

📩 Inscripción: 3435 06-3635 o

📍 Casa de la Cultura

🕒 Lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hs

🎯 Los cupos son limitados, por lo se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

✨ Sumate a aprender, crecer y hacer música junto a la Banda Municipal de Música.