🎶 CONVOCATORIA DE LA BANDA DE MÚSICA

Nuestra Banda Municipal de Música sigue creciendo, por eso si te gustaría aprender música y formar parte de ella, esta convocatoria es para vos‼️
👏🏻 La propuesta está destinada a niñas, niños, jóvenes y adultos desde los 9 años en adelante, que deseen ser parte de este espacio artístico.
👉 En esta oportunidad, se encuentran disponibles los siguientes cupos:
🎻 Violín (2 cupos)
🎶 Clarinete (2 cupos)
🎼 Flauta traversa (1 cupo)
🎸 Guitarra (2 cupos)
🎺 Trompeta (1 cupo)
🎷 Trombón (1 cupo)
✅ El director de la banda, Nicolás Müller, informó que no es necesario contar con experiencia previa, aunque remarcó que es fundamental asumir el compromiso de asistir a los ensayos, estudiar en casa, participar de las presentaciones y disponer de tiempo para las actividades de la banda.
📅 Las audiencias se realizarán el 28 de abril de 16:30 a 20:00 hs, en Casa de la Cultura
📩 Inscripción: 3435 06-3635 o
📍 Casa de la Cultura
🕒 Lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hs
🎯 Los cupos son limitados, por lo se recomienda realizar la inscripción con anticipación.
✨ Sumate a aprender, crecer y hacer música junto a la Banda Municipal de Música.