Se conformó el Plenario Permanente del Observatorio Provincial de los Derechos de las Personas con Discapacidad

El Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) llevó adelante el acto eleccionario para la conformación del Plenario Permanente del Observatorio Provincial de los Derechos de las Personas con Discapacidad, creado por la Ley N.º 10.400.

La jornada tuvo como objetivo dar cumplimiento al artículo 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, garantizando la participación activa de la sociedad civil en el monitoreo de su aplicación en el ámbito provincial. En ese marco, se realizó la elección de representantes ante el Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis), resultando reelecta Sandra Salinas de Villaguay como titular y designado como suplente Nicolás Cejas Herrlein de Paraná, ambas representaciones se desarrollarán por el término de dos años.

Del acto participó la coordinadora general del Iprodi, Sabina Carrivale, junto a representantes de las localidades de Paraná, Colón, Diamante, Concepción del Uruguay, Colonia Avellaneda y Nogoyá, así como personas con discapacidad, sus familias y organizaciones de la sociedad civil.

Tras el proceso eleccionario, el Plenario Permanente del Observatorio quedó conformado por Nicolás Cejas Herrlein (Paraná) como coordinador; Paola Oillataguerre (Surco de Esperanza) como secretaria; Alberto Nelli (Asociación Padres por Hijos) como tesorero; y María de los Milagros Saquilano (Colonia Avellaneda) a cargo del área de prensa.

Desde el Iprodi destacaron la importancia de este espacio de participación para fortalecer las políticas públicas y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en la provincia.