Equipos de salud se capacitaron en el uso de oxigenoterapia en pacientes pediátricos

Más de 40 profesionales de la salud de Entre Ríos participaron de una capacitación virtual sobre el uso de oxigenoterapia de alto flujo, una técnica clave para mejorar la capacidad respiratoria en pacientes pediátricos con patologías como bronquiolitis y neumonía. La actividad se desarrolló en el marco del Programa de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) del Ministerio de Salud de Entre Ríos.

La cartera sanitaria entrerriana continúa actualizando los conocimientos del recurso humano de los establecimientos públicos, de cara a la próxima campaña de invierno. En esta oportunidad, la instancia estuvo dirigida a médicos residentes y kinesiólogos de hospitales de las distintas regiones sanitarias, con el objetivo de fortalecer el abordaje de cuadros respiratorios moderados y reducir derivaciones a centros de mayor complejidad.

Durante la apertura, el director general de Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE), Paulo Capotosti, destacó que la capacitación “es vital para mejorar la calidad de atención y favorecer una recuperación más rápida y efectiva en niños con patologías respiratorias”.

En ese contexto, la integrante del equipo de la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil, Belén Pittavino, explicó que “se trabajó sobre el uso de la cánula nasal de alto flujo, un dispositivo no invasivo que permite tratar patologías respiratorias moderadas, evitar derivaciones y disminuir la necesidad de asistencia respiratoria mecánica en casos no severos”.

Por su parte, el jefe de residentes del hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, Agustín Cáceres, compartió la experiencia institucional: “La implementación de este dispositivo nos permite resolver cuadros agudos sin derivaciones, favoreciendo la atención local y evitando el desarraigo de las familias”.

La capacitación forma parte de un ciclo de formación impulsado por la cartera sanitaria provincial para optimizar la respuesta de los servicios ante la demanda estacional por enfermedades respiratorias en la población infantil.