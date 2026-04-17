UPCN impulsa su incorporación al GDE y plantea avanzar en derechos laborales en entornos digitales

La Secretaria Adjunta de UPCN,Carina Domínguez, destacó la importancia de que las organizaciones sindicales se adapten a las nuevas tecnologías y remarcó la necesidad de incorporar los derechos digitales al convenio colectivo de trabajo.

La dirigente informó que el Sindicato avanza en la definición institucional para digitalizar su información e incorporarse al sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), lo que permitirá modernizar procesos internos y optimizar el funcionamiento institucional. Fue tras un encuentro con el secretario de Modernización de la provincia, Emanuel Gainza.

“Con la incorporación al GDE apuntamos, por un lado, a despapelizar el Sindicato y, por otro, a establecer procedimientos claros para actividades frecuentes, como elecciones de delegados, notificaciones de acciones gremiales y otras implementaciones”, explicó Domínguez.

Sostuvo que la incorporación de nuevas tecnologías debe entenderse como una herramienta para fortalecer las instituciones y la transparencia. “Tenemos la convicción de que no podemos dar un paso atrás, pero siempre dentro del marco de la ley y con el objetivo de mejorar los procesos. Fortalecer las habilidades digitales de las instituciones también es un aporte a la modernización desde las organizaciones sindicales y los trabajadores”, afirmó.

Asimismo, advirtió que la modernización del Estado en ningún caso debe limitarse a una lógica de control. “Los sindicatos debemos adaptarnos a las nuevas tecnologías para acompañar los cambios que vive el mundo del trabajo”, expresó.

En esa línea, remarcó la necesidad de avanzar en la regulación de los derechos laborales en entornos digitales. “Es fundamental incorporar con fuerza en el convenio colectivo de trabajo los derechos en los entornos digitales, un tema del que aún se habla poco y que será muy sensible para los trabajadores en la próxima década”, sostuvo.

Otros planteos

Durante el encuentro con Gainza, UPCN también planteó la situación de trabajadores de distintas reparticiones que no cuentan con usuarios institucionales dentro de la aplicación Mi Entre Ríos, lo que los obliga a cargar información utilizando cuentas personales. Según indicó Domínguez, desde la Secretaría de Modernización se comprometieron a revisar esta situación.

Otro de los temas abordados fue la aplicación de la herramienta de inteligencia artificial ORI, con críticas y propuestas para redefinir su implementación.

Finalmente, se habló de la conectividad y de trabajar para el aprovechamiento de puntos digitales orientado, entre otras cosas, a ampliar la capacitación.

“Un equipo de UPCN ya está trabajando en todos estos aspectos y la semana que viene vamos a tener una reunión de trabajo para analizar nuestra incorporación al GDE”, concluyó Domínguez.