Amenazas: La policía reforzó la seguridad en escuelas de Paraná

La policía reforzó la seguridad en escuelas de Paraná confirmó a Elonce el Jefe de la Policía Departamental de Paraná y señaló que se dispuso mayor presencia policial en los establecimientos educativos.

La circulación de amenazas virales en escuelas de Entre Ríos motivó un refuerzo de las medidas de seguridad y la presencia policial en distintos establecimientos, especialmente en Paraná y localidades cercanas.

Según confirmó a Elonce el jefe departamental de Policía, Hernán Góngora, se trabajó de manera coordinada con el fiscal de menores para abordar cada situación detectada.

En ese marco, aclaró que, pese a la preocupación generada, las actividades escolares se desarrollaron con normalidad. “Las clases se van a dictar con total normalidad y desde la parte de seguridad, se están realizando controles en todas las instituciones donde se tomó conocimiento de este tipo de escrituras”, sostuvo.

Protocolos y presencia preventiva

El funcionario policial indicó que cada establecimiento activó sus propios protocolos internos ante la aparición de mensajes intimidatorios. “Desde el Consejo General de Educación están implementando distintos protocolos. Ante cualquier situación nos dan aviso y, si se requiere intervención, vamos a estar presentes”, detalló.

Respecto a los controles, explicó que las medidas varían según cada institución. “Algunas solicitaron que los alumnos no llevaran mochilas y otras que lo hicieran con total normalidad. Son decisiones propias de cada escuela”, indicó. Foto: El Once