TU FIRMA PUEDE SALVAR VIDAS!!! Unidos por la Seguridad Vial en el Cruce de las Rutas N°127 y N° 6

Vecinos, amigos y a todos quienes transitamos habitualmente por el peligroso cruce de la Ruta Nacional 127 y la Ruta Provincial 6 (rotonda), necesitamos el compromiso de todos a la ayuda mutua!!!

Desde hace mucho tiempo, este cruce se ha convertido en un verdadero punto negro en nuestras rutas. La total oscuridad durante la noche, la precaria o incorrecta señalización y, no menos importante, la excesiva altura de los pastizales que impiden la visibilidad en las banquinas, transforman este espacio en una TRAMPA MORTAL. Por eso queremos gritar: BASTA DE ACCIDENTES VIALES “EVITABLES”!!! Basta de poner en riesgo nuestras vidas y las de nuestros seres queridos!!!

Estamos redactando una NOTA FORMAL dirigida al Sr. Gobernador de Entre Ríos, Dr. Rogelio Frigerio, para exigir soluciones URGENTES

1. ILUMINACIÓN COMPLETA. La instalación de modernas luminarias.

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2. SEÑALIZACIÓN ADECUADA: Que se realice un estudio por los profesionales competentes y se coloque la señalés específica, tanto horizontal como toda la vertical.

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3. DESMALEZADO PERMANENTE: Que se realicen las tareas de desmalezado de forma regular para garantizar la visibilidad en las banquinas y en todos los sentidos.

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4. CONSTRUCCIÓN DE GARITA: Para la protección de quienes esperan el transporte sobre la Ruta 6, sentido a Buenos Aires, y otra sentido La Paz.

TU FIRMA ES CLAVE!!!

Queremos presentar esta nota con el mayor respaldo posible de la comunidad. Por eso, te invitamos a SUMARTE y FIRMAR esta solicitud como un Compromiso que asumimos todos.

¿Cómo puedes firmar?

Próximamente estaremos informando los puntos de encuentro en Sauce de Luna y otras localidades cercanas donde podrás firmar la nota física. También buscaremos opciones para la firma digital, si es posible. Estate atento a nuevas publicaciones!!!

Si circulás por este cruce, si tenés familiares o amigos que lo hacen, si querés un futuro más seguro para nuestra región, esta iniciativa te incluye!!!

Ayudanos a llegar a más gente.

– COMPARTÍ esta publicación: Que todos en Sauce de Luna, Villaguay, La Paz y alrededores se enteren.

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– DEJÁ TU COMENTARIO: Contando tu experiencia o apoyando la causa.

La seguridad vial es un DERECHO GARANTIZADO CONSTITUCIONALMENTE (Libertad de Tránsito, a la Vida, y un ambiente Sano para TODOS). Juntos, haremos que nuestras autoridades nos escuchen y actúen.

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Publicado en la red social Facebook de Pablo Soreira