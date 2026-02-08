Con actividades para distintas edades, se desarrollaron las Acciones de Verano en Oro Verde

Más de 200 niños, adolescentes, adultos y adultos mayores participaron de estas iniciativas impulsadas por el Gobierno de Entre Ríos. Las propuestas incluyeron entrenamiento funcional, aquagym, natación y vóleibol y estuvieron organizadas por el Centro de Educación Física (CEF) Nº26.

Las actividades se desarrollaron de manera articulada con la Municipalidad de Oro Verde, utilizando el complejo de piletas y el Polideportivo municipal como espacios para la práctica deportiva y recreativa.

La coordinadora del CEF Nº26, Vanina Spahn, destacó la muy buena recepción de la comunidad: «Las clases estuvieron a cargo de los profesores del CEF y tuvieron una excelente respuesta de la gente que participó de las actividades», señaló.

Asimismo, Spahn detalló que las propuestas se centraron principalmente en natación, con la conformación de cuatro grupos destinados a adolescentes y adultos, además de clases de aquagym, vóleibol para adultos y entrenamiento funcional. También remarcó la colaboración del equipo docente en la colonia de vacaciones organizada por la municipalidad.

Estas acciones forman parte de las políticas públicas provinciales que promueven el acceso al deporte, la actividad física y hábitos saludables durante el período estival, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Estado provincial y los gobiernos locales.