El Gobierno Provincial continúa con operativos de conciencientización contra la trata

Con la presencia del gobernador, Rogelio Frigerio en la 51° edición del Festival Nacional del Chamamé de Federal, el Gobierno de Entre Ríos continúa desarrollando acciones de prevención y concientización contra la trata de personas en eventos de gran concurrencia.

Las acciones se desarrollan en el marco de la campaña «Verano Seguro», con el objetivo de concientizar sobre el delito de Trata de personas, dando visibilidad a la Línea 145 de denuncias.

En esta ocasión las actividades son impulsadas por el Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas, el Area de la Mujer y el ANAF Municipal; con quienes se trabaja de manera conjunta en territorio a través de un stand informativo y recreativo.

Durante las cuatro noches del festival, sus bailantas y actividades culturales, que cuentan con una masiva afluencia de público, se entrega folletería específica sobre Trata de Personas, Grooming, Violencias y Derechos de la Niñez. La coordinadora del Consejo Provincial, Silvina Calveyra, junto a Flavia Molina, directora del Área de la Mujer destacaron el trabajo territorial, como una de las prioridades en el abordaje integral realizado en los distintos niveles estatales y explicó: «Cuando hacemos entrega de folleteria, dialogamos con quienes visitan el stand, brindando la información necesaria e indicadores para la detección temprana de una situación, para llegar a tiempo ante una situación de vulnerabilidad y los canales de denuncia, con los participantes y compartimos un espacio pensado para la niñez y la adolescencia con juegos de mesa, dibujo y pintura. Son fundamentales estos espacios de encuentro donde el objetivo es concientizar desde temprana edad sobre los riesgos y las nuevas modalidades de captación vinculadas al uso de la tecnología, las violencias y los derechos de la niñez»

Calveyra considera que para la gestión provincial es de suma importancia la permanencia en eventos de estas características, que reciben a ciudadanos y turistas de otras provincias y países vecinos. «Estar presentes nos permite visibilizar la dinámica del delito en su complejidad y difundir los canales de denuncia, con la finalidad de evitar la explotación de seres humanos en cualquiera de sus formas», concluyó.