La vicegobernadora participó de la Fiesta del Reencuentro en Gilbert

Alicia Aluani encabezó este sábado la 19ª edición del festival popular que se lleva a cabo en la localidad de Gilbert, departamento Gualeguaychú. La actividad contó con propuestas culturales y feria de emprendedores y artesanos.

Este sábado, en el Predio del Ferrocarril, la vicegobernadora Alicia Aluani participó de los festejos junto al intendente de la localidad, Mariano Lacoste; la viceintendente María Estela Aizaga; el senador departamental Jaime Benedetti; autoridades locales y de municipios y juntas de gobiernos aledaños

Durante el acto de apertura, la vicegobernadora Aluani agradeció al intendente Lacoste y su equipo por la invitación a esta fiesta, a la que describió como “parte de la identidad de Gilbert y de la región, que se ha hecho gracias a un equipo de amigos y nos permite compartir ese sentido de pertenencia que, por más que la vida nos lleve a distintos lugares del país, siempre tenemos en nuestro corazón un pedacito de la tierra donde nacimos”.

Además, felicitó a todos los miembros de la comunidad que participaron de la organización: “Ustedes saben que la cultura es un valor, y ese valor se tiene que cultivar todos los días”. Y nosotros”. En ese sentido, remarcó que “desde la gestión provincial, junto al gobernador Rogelio Frigerio, acompañamos a estas celebraciones y a estos festivales porque creemos que es el modelo que queremos de provincia: un modelo que sea con arraigo y vida comunitaria”.

Por su parte, el intendente Lacoste expresó que “La Fiesta del Reencuentro es la oportunidad de volver a admirarnos, encontrarnos y decirnos que seguimos acá, apostando por este pueblo que amamos”. En ese sentido, señaló que este festejo “viene también a coronar un camino que se viene construyendo desde la gestión, apostando al trabajo solidario, colectivo y articulado entre las instituciones, porque creemos profundamente que cuando se trabaja en conjunto, el objetivo es uno solo, trabajar por y para la gente, poniendo siempre en el centro a nuestra comunidad”.

“Queremos que Gilbert sea un punto de encuentro, un lugar donde compartir y crecer juntos, fortaleciendo la economía local y regional desde el respeto, la colaboración y la solidaridad”, afirmó Lacoste, quien luego agradeció a la vicegobernadora Aluani por el acompañamiento en esta celebración, como también a las instituciones, empleados y vecinos por la organización del evento.

Huésped de Honor

Durante el acto oficial Aluani fue reconocida como “Huésped de Honor” de la localidad de Gilbert. El intendente Mariano Lacoste y la viceintendente María Estela Aizaga le hicieron entrega de una copia del decreto que establece el reconocimiento local.

Sobre la Fiesta del Reencuentro

Este festival es un evento cultural y social organizado desde el año 2006 por la Municipalidad de Gilbert junto a instituciones locales. La jornada central abrió con un desfile de agrupaciones tradicionalistas y la participación de los Carreros del Volga, y tras el acto protocolar, se llevó a cabo la presentación del Taller Municipal de Danza Estilizada, dirigido por el profesor Martín Sánchez. Luego, participaron diferentes artistas y conjuntos musicales como Sentimientos del Corazón, Bondioni y Grupo, Litoral Chamamecero, El Patrón del Chamamé, Los Sureños del Chamamé, Los Amigos Alemanes, Chay Alzamendes y El Akorde.

Además de los espectáculos musicales, la fiesta contó con un patio gastronómico que ofrecerá diversas propuestas culinarias elaboradas por instituciones y emprendedores locales, como también hubo stands destinados a la exposición y comercialización de productos artesanales y emprendimientos de la zona.