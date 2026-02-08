Roncaglia encabezó una jornada clave sobre narcotráfico y contrabando en Gualeguaychú

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, participó este viernes como disertante en la Jornada de Capacitación: Narcotráfico y Contrabando, un encuentro organizado conjuntamente por la Municipalidad de Gualeguaychú y el Colegio de Abogados.

Con el respaldo de su trayectoria en la investigación de delitos complejos, el ministro compartió panel con el fiscal Federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, y el Juez Federal de Mendoza, Dr. Marcelo Garnica. Durante su intervención, Roncaglia enfatizó la necesidad de unificar esfuerzos entre la Justicia y las fuerzas de seguridad para desarticular las estructuras financieras de las bandas criminales.

En esta línea, el ministro subrayó la importancia de la presencia territorial. «No vamos a permitir que el narcotráfico se instale en nuestras ciudades. Estamos trabajando en una coordinación estrecha entre la Policía de Entre Ríos y las fuerzas federales, porque al delito organizado se lo combate con un Estado aún más organizado y presente», afirmó Roncaglia.

«Nuestra prioridad es ir tras las organizaciones, no solo tras el último eslabón de la cadena, aunque es de suma importancia para esta tarea. Para eso, la capacitación y la actualización de los cuadros judiciales y policiales, como la que hoy nos convoca en Gualeguaychú, es fundamental».

La jornada también contó con un bloque específico dedicado al Contrabando, donde se analizaron las particularidades del comercio ilegal en zonas fronterizas. En esta instancia disertaron destacados referentes del ámbito jurídico y legislativo: el diputado Nacional, Guillermo Michel; los jueces Nacionales en lo Penal Económico Alejandro Catania y Pablo Yadarola; el vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, Christian González Palazzo y el juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri.