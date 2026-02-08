La provincia trabaja en políticas para impulsar a pymes y emprendedores

El gobernador, Rogelio Frigerio, recibió este viernes a la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata, en un encuentro de trabajo orientado a fortalecer el acompañamiento del Estado al sector productivo entrerriano, con especial énfasis en las pymes y los emprendedores.

Tras la reunión desarrollada en Mirador Tec, Zapata destacó la necesidad de acompañar a las pequeñas y medianas empresas de la provincia para potenciar su crecimiento en cada localidad y mejorar su inserción en los mercados. En ese sentido, afirmó que el objetivo es que «estas pymes, que son la fuente de desarrollo de las distintas localidades, puedan crecer en valor, en mayores productos, mayores servicios y también en calidad de esos servicios».

Explicó que esa mejora en la calidad implica que «las pymes y mipymes puedan convertirse en buenas proveedoras de empresas más grandes y que también vean al canal de exportación como una enorme posibilidad de desarrollo y crecimiento».

La secretaria destacó que las pymes, mipymes y los emprendedores «son los principales destinatarios de lo que debemos desarrollar que es la Agencia de Desarrollo de Entre Ríos, creada por ley en diciembre y que ahora debe ser reglamentada».

En relación con su designación al frente de la secretaría recientemente creada, Zapata aseguró que asume el desafío «con un gran honor y una gran responsabilidad», y apuntó que es un sector productivo que conoce teniendo en cuenta su trabajo en el Consejo Empresario de Entre Ríos, «el sector industrial, las cooperativas y los emprendedores», sostuvo, al referirse a su trayectoria y vínculo con los distintos actores de la economía provincial.

Finalmente, subrayó el rol estratégico de los emprendedores y las pymes en el desarrollo de Entre Ríos. «Creo que de un emprendedor puede surgir el día de mañana una pyme, una mipyme o una gran empresa», expresó.