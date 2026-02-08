El Gobierno provincial es parte del operativo sanitario de la Fiesta Nacional del Mate

Ante la masiva afluencia de público prevista para la 35ª edición de este festival en Paraná, el Ministerio de Salud Ríos dispuso un importante despliegue de personal. Brindará atención médica inmediata y con apoyo de unidades sanitarias, en caso de que se requieran derivaciones.

A partir de la solicitud de la Municipalidad de Paraná, y a pedido del ministro de Salud, Daniel Blanzaco, la Dirección de Emergencias Sanitarias, dependiente del Ministerio, se sumó al dispositivo para la atención de urgencias y emergencias en el lugar.

El director de Emergencias Sanitarias de la provincia, José Cáceres, explicó el operativo es conjunto entre personal de la Dirección, la Secretaría de Salud de la Municipalidad y el apoyo de una empresa privada; que estará repartido en tres puntos estratégicos en los que se brindará atención médica inmediata y, en el caso de requerir derivaciones, se contará con unidades para hacer los traslados a hospitales o centros que corresponden.

Además, indicó que, dentro del predio de la fiesta, que estará delimitado, habrá brigadas preparadas para brindar atención en el lugar o asistir a las personas que deban ser retiradas.

En el caso de los recursos dispuestos desde el Ministerio de Salud, se adelantó que estará operativo un puesto dentro del predio. En el mismo habrá una unidad de triage para recepción, clasificación y atención de potenciales pacientes; además de una carpa sanitaria, que se utilizará como sala de urgencias, ya que cuenta con seis plazas con la posibilidad de realizar una internación transitoria. Este espacio será asistido por médicos, personal de enfermería y técnicos en emergencias.

A esto se suma una unidad de rescate, con un técnico y un chofer; y una ambulancia de alta complejidad que integrarán el dispositivo dentro del predio; como también vehículos de mediana complejidad ubicados estratégicamente (uno en inmediaciones de la Sala Mayo y otro en la zona del Patito Sirirí). Estos recursos trabajarán de forma coordinada con las ambulancias que distribuirá la Secretaría de Salud de la Municipalidad, como también las unidades privadas contratadas.

Finalmente, el especialista indicó que en el marco de la organización del dispositivo sanitario también hubo una reunión junto a Defensa Civil de la Municipalidad de Paraná y Bomberos Voluntarios, con quienes se trabajó la coordinación de las extracciones y la distribución de equipos para prevenir y para hacer las atenciones; como también con Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Entre Ríos.

«Entendemos que debemos trabajar todos juntos, con un único fin, que es que esta fiesta salga de la mejor manera y resguardando el bienestar de toda la comunidad que asista», concluyó Cáceres.