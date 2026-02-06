Mensaje desde la Parroquia San José en sus 60 años

¿Que es una Parroquia Católica? Es una comunidad estable de fieles cristianos dentro de una diócesis, confiada a un sacerdote párroco bajo la autoridad del obispo diocesano. Funciona como el centro local de la vida litúrgica, sacramental y pastoral para los feligreses de una zona específica, buscando la evangelización y el cuidado espiritual.

Existen parroquias en la Iglesia desde tiempos muy remotos; en la iglesia de Roma aparece la ciudad dividida en titulus ya desde el siglo III, en lo que se considera un antecedente de la parroquia.

🙌Nosotros damos gracias a Dios por los 60 años ininterrumpido de nuestra Parroquia San José. Por quiénes pusieron las bases y por quiénes siguen edificando la comunidad con el testimonio de fe y caridad.

🙌Gracias por los frutos de la fe en Cristo vivida y celebrada, gracias por tantos sacramentos celebrados por los cuales recibimos la vida de Dios, por tantos momentos difíciles compartidos. Por caminar juntos, tal vez no por afinidad o amistad, sino por amor a Dios y fidelidad a sus enseñanzas que nos llevan a ser mejores personas cada día.

🙌Gracias a todos los laicos y sacerdotes que nos prendieron con su testimonio de fe en Jesucristo edificante, constructivo y con un entusiasmo contagioso.

Celebramos 60 años de vida parroquial, cosechando lo que nuestros mayores sembraron con fe y trabajo para el bien de toda la comunidad.

El Catecismo de la Iglesia Católica, por su parte, define la parroquia citando literalmente el canon 515 § 1, y añade: «Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica, la congrega en esta celebración; le enseña la doctrina salvífica de Cristo. *Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas:* “No puedes orar en casa como en la Iglesia, donde son muchos los reunidos, donde el grito de todos se dirige a Dios como desde un solo corazón. Hay en ella algo más: la unión de los espíritus, la armonía de las almas, el vínculo de la caridad, las oraciones de los sacerdotes” (S. Juan Crisóstomo, incomprehens.3,6)» (Catecismo de la Iglesia Católica, 2179).