Hernandez: Muestra de la Colonia de Verano Municipal

Se llevó a cabo la muestra de la Colonia de Verano Municipal de niños, niñas y del grupo de discapacidad, donde en los natatorios compartieron todo lo aprendido durante la temporada.

Fue una hermosa jornada llena de alegría, esfuerzo y trabajo en equipo, donde las familias pudieron acompañar y disfrutar de los avances de cada participante.

“Desde el Municipio de Hernández felicitamos a todos los profes y a quienes formaron parte de esta experiencia tan importante para nuestros chicos y chicas”, se indicó desde la Municipalidad.