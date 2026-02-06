Aluani recibió a la Federación Atlética de Entre Ríos

La vicegobernadora Alicia Aluani mantuvo un encuentro con representantes de la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER), en el marco del 80° aniversario de la institución y de la organización de torneos provinciales y nacionales previstos para este año.

La audiencia se desarrolló este jueves en el despacho de la Vicegobernación. Aluani estuvo acompañada por la secretaria de la Cámara de Senadores, Julieta Sosa, y recibió al presidente de la entidad, Aníbal Lanz; al secretario, Cristian Ulián; al secretario técnico de la Confederación Argentina de Atletismo, Sergio Alfonsini; y a la directora de Comunicación de FADER, Julieta Boschiazzo.

En el marco del aniversario, la Federación llevará adelante distintos eventos deportivos en la provincia, entre ellos tres torneos nacionales con sede en las ciudades de Concordia y Concepción del Uruguay, además de una competencia nacional de ruta de 10 kilómetros que se realizará en Paraná el 6 de septiembre.

Al respecto, el presidente de FADER, Aníbal Lanz, agradeció el recibimiento y el acompañamiento de la vicegobernadora y extendió una invitación a participar de las actividades previstas. Además, señaló que “tuvieron la oportunidad de plantearles a la vicegobernadora el asunto de nuestra pista de atletismo, específicamente el Parque Berduc de Paraná que se está terminando”. Asimismo, remarcó: “El atletismo en Paraná también está presente y necesita oportunidades para seguir creciendo”.

Por su parte, el secretario de la Federación, Cristian Ulián, expresó que: “Queríamos que la vicegobernadora conozca nuestro calendario de actividades que va a estar compuesto por casi 10 eventos deportivos durante el año en la provincia de Entre Ríos: 6 de ellos a nivel provincial y otros 4 a nivel nacional. Así que queremos que la vicegobernadora esté al tanto, que pueda compartir con nosotros esos eventos y también marcar la presencia institucional del gobierno con los chicos, con los entrenadores, con las familias del atletismo”.

En relación con la convocatoria, Ulián indicó que: “Estamos con muchísimas expectativas. Hay un evento especial que se va a llevar el 6 de septiembre en la ciudad de Paraná, y contamos con el apoyo del gobierno municipal de Paraná y también con el secretario de Deportes de la provincia. Venimos a hablar con la vicegobernadora para interesar también a través de ella al Ente Mixto de Turismo”. Sobre la magnitud del encuentro, agregó: “Va a congregar a cerca de 2.500 atletas de todo el país. Un evento que se calcula que va a tener un impacto en el sector hotelero y gastronómico cercano a los 288 millones de pesos. Para nosotros es un lindo desafío, pero también mostrar a una ciudad histórica como Paraná, que es la sexta capital del país, pero además es la cuna de la República”.