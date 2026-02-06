Quedó inaugurada la 51º edición del Festival Nacional del Chamamé en Federal con la presencia de Frigerio

El gobernador Rogelio Frigerio participó en la apertura oficial de la 51º edición del Festival Nacional del Chamamé junto a la intendenta de Federal, Alicia Oviedo. El evento se desarrolla en el anfiteatro Pancho Ramírez de esa localidad, desde este jueves y hasta el domingo 8 de febrero. Representa una de las manifestaciones culturales más arraigadas del litoral y un motor para el turismo regional.

Durante el acto inaugural, el gobernador resaltó la importancia histórica de la festividad. “Hoy hace 50 años que un grupo de vecinos de Federal decidió arrancar con esta maravillosa idea de tener un festival de chamamé que es el único de la Argentina que mantiene esa esencia 100 por ciento chamamecera”, afirmó Frigerio.

Asimismo, vinculó la música litoraleña con la identidad entrerriana. Señaló que el chamamé forma parte del ADN de la provincia. “Las letras y la música del chamamé hablan de lo que somos, de la cultura del trabajo, del esfuerzo, pero también de saber disfrutar la vida”, subrayó.

Por su parte, la intendenta Alicia Oviedo dio la bienvenida a los concurrentes y calificó a Federal como el corazón chamamecero de la provincia. “Nos reencontramos en febrero a disfrutar esta fiesta en familia”, resaltó la intendenta. Recordó que las actividades comenzaron hace alrededor de una semana y agradeció a quienes trabajaron para hacer posible el festival. Destacó el respaldo del Gobierno provincial a las expresiones populares, haciendo hincapié en el trabajo conjunto para llevar adelante la organización.

La jornada inaugural contó con la presencia de la diputada provincial Noelia Taborda y la senadora por el departamento Federal Nancy Miranda. También participaron los intendentes de Gualeguaychú, Mauricio Davico; de Mansilla, Francisco Pasinatto; y de Bovril, José Gillig.

El Festival Nacional del Chamamé es organizado por la Municipalidad de Federal y se consolida como un espacio donde se fusionan la música, las ferias de artesanos y la gastronomía regional. Esta edición contará con una grilla de destacados artistas tales como Antonio Tarragó Ros, Quinteto Cocomarola, Los Bofill, Conjunto Nuevo Itatí, Monchito Merlo, Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero, Amandayé, Mateo Villalba, Espuelas de Plata, Trebol de Ases, Juan Manuel Silveyra, Florencia de Pompert, Sofía Morales, Angirú y Catherine Vergnes, entre muchos otros.