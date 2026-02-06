MUCHA SUERTE FELIPE RODRIGUEZ!!!

Felipe Rodríguez, quien forma parte de la Escuela Municipal de Deportes, ha sido seleccionado para ser evaluado por el Comité Olímpico Argentino (COA) con el fin de determinar si formará parte del equipo de atletismo que representará a Argentina en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, los cuales se llevarán a cabo en abril de 2026 en Panamá.

El atleta hasenkampense, se encuentra en Mar del Plata, acompañado por su familia, para participar en una competencia crucial, donde competirá en salto en alto, el domingo 8 de febrero a las 18:00 horas.

El COA ha designado un total de 13 cupos a la Confederación Argentina de Atletismo, y Felipe tiene la oportunidad de ser incluido en la lista definitiva de atletas que representarán a nuestro país, gracias a su trayectoria deportiva y marcas referenciales.

¡Te deseamos todos los éxitos Feli!