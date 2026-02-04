UN MEJOR 2026 DENTRO DEL TC 4000 ILUSIONA AL ENTRERRIANO MARIANO MOINE

Abocado de lleno a la preparación de su Dodge, Mariano Moine, respaldado por la experiencia adquirida en la temporada 2025, espera ansioso el inicio del campeonato del TC 4000 del Nuevo Car Show repasando por completo su unidad

Sin conocer la mayoría de los circuitos que son habituales en el calendario, fue muy favorable el balance que registra el piloto de María Grande en su paso por la temporada pasada dentro de la especialidad:

“El 2025 fue un año muy bueno para nosotros, porque salvo Paraná no conocíamos ninguna otra pista. Nos sirvió mucho para reconocer algunos secretos de los distintos circuitos que vamos a recorrer durante esta temporada”.

El receso se aprovechó para detectar y corregir detalles en el funcionamiento. Si bien en particular se hizo foco en la suspensión, con el equipo no mezquinan horas en un repaso general del auto que lo ubicó 10mo. en el certamen anterior:

“Encontramos algunas cosas que no estaban bien en la suspensión delantera entonces nos abocamos a reformar un poco eso, además de repasar todo íntegramente”.

En la actualidad, nos cuenta el piloto entrerriano, el auto se encuentra completamente desarmado atravesando un control detallado de cada uno de sus componentes. Realiza trabajos de reacondicionamiento que incluyen reparación de algunas piezas de fibra y pintura:

“El auto está totalmente desarmado pieza por pieza, revisamos todo y acomodamos algunos plásticos que estaban bastante dañados como consecuencia de la fricción en la pista”.

En cuanto a la estructura se mantendrá el mismo esquema que el año anterior:

“Estamos muy satisfechos con el rendimiento así que vamos a continuar de la misma forma, es decir motores de Lucas Trossero y en cuanto al chasis y amortiguadores seguimos con el asesoramiento de Agustín De Zan.

Finalmente, Moine destaca el apoyo constante y estímulo que le brinda su entorno, un respaldo fundamental para sostener su participación en la categoría:

“Tengo la suerte de contar con el acompañamiento de todo mi grupo de trabajo, así como el de la familia y los amigos de siempre a los que les estoy sumamente agradecido”.

Con la primera fecha en San Jorge cada vez más cerca y la confianza en el potencial del conjunto, el piloto de María Grande en la Provincia de Entre Ríos se prepara para afrontar el 2026 con grandes expectativas dentro del siempre competitivo TC 4000 del Nuevo Car Show convencido de que los cambios realizados permitirán mejorar el rendimiento se ilusiona:

“Sabemos que tenemos un buen auto y que acomodando algunas cosas vamos a dar un salto de calidad. Estamos convencidos que eso nos permitirá pelear más adelante”.