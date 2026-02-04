Siebenlist confirmó el inicio de la obra de 26 viviendas en Aranguren

El Presidente Municipal de Aranguren, Luis Horacio Siebenlist, fue entrevistado en Radio Popular Aranguren, donde realizó un repaso de los principales ejes de gestión para este año, destacando especialmente el inicio de la obra de 26 viviendas, una demanda histórica de la comunidad.

Durante la entrevista, el mandatario confirmó que la obra se encuentra en su etapa previa al inicio, tras la visita del titular de la empresa adjudicataria, con quien ya se coordinaron los trabajos técnicos iniciales.

En este sentido, explicó que en los próximos días se realizarán tareas de medición y nivelación de los terrenos, con el acompañamiento del municipio, para dar comienzo a la construcción hacia mediados de febrero.

Siebenlist remarcó que la concreción de este proyecto es el resultado de varios años de gestión sostenida, que incluyó la preparación de los lotes, inversiones en infraestructura y servicios, y un trabajo articulado con el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV).

En ese marco, destacó el acompañamiento del titular del organismo, Arq. Manuel Schönhals, y el respaldo del Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quienes posibilitaron el avance del programa habitacional en aquellas localidades que cuentan con terrenos y servicios en condiciones.

Asimismo, señaló que las viviendas se emplazarán en lotes provistos de todos los servicios esenciales, resultado de inversiones realizadas por el municipio en los últimos años, lo que permitió que Aranguren reúna los requisitos necesarios para acceder a este plan habitacional.

El Presidente Municipal informó que el plazo estimado de obra es de aproximadamente un año y subrayó la importancia social del proyecto, que permitirá que 26 familias accedan a la vivienda propia, generando además un impacto positivo en el mercado local de alquileres.

En relación al proceso de inscripción, recordó que el mismo se realiza a través de la plataforma del IAPV y que el municipio, a través del área de Desarrollo Social, brinda asesoramiento y acompañamiento a los vecinos que tengan dudas o requieran ayuda para completar la inscripción, en el horario de 7 a 12 horas.

Aclaró además que la evaluación y adjudicación de las viviendas está a cargo del organismo provincial, garantizando un proceso transparente.

Por otro lado, Siebenlist destacó el desarrollo de las Colonias Municipales, valorando el trabajo del personal, profesores y coordinadores, y resaltó la importancia de contar con infraestructura y recursos humanos que permitan ofrecer propuestas de calidad para niños, jóvenes y adultos mayores.

Finalmente, se refirió a la agenda deportiva y cultural de la ciudad, mencionando la organización del Torneo Infantil “Hipólito Polo Pérez”, un evento que convoca a delegaciones de distintos puntos del país y que posiciona a Aranguren como sede de encuentros deportivos de relevancia, promoviendo la integración, el turismo y la participación comunitaria.

El Presidente Municipal reafirmó el compromiso de continuar trabajando en equipo, con planificación y responsabilidad, para seguir generando oportunidades y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Aranguren.