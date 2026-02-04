Joel Gassmann pone primera en Paraná: “Tenemos estructura para pelear el campeonato”

El piloto entrerriano Joel Gassmann inicia este fin de semana una nueva ilusión en la Clase 3 del Turismo Nacional. Con el Autódromo Ciudad de Paraná como escenario, Gassmann buscará capitalizar la continuidad de su equipo para ser protagonista desde el arranque en el Gran Premio Club de Volantes Entrerrianos – Copa Pilay.

Tras un 2024 de alto vuelo donde finalizó en la 6ta posición del campeonato, el oriundo de Crespo apuesta a la estabilidad. Seguirá bajo la estructura de la Scuderia JT, contando nuevamente con la atención de Facundo Ciberaj en el chasis y la motorización de Claudio Garófalo.

Un arranque con certezas y ambición

Gassmann encara este inicio de temporada con optimismo, destacando el valor de mantener el mismo grupo de trabajo:

“Las expectativas son buenas siempre en el arranque de la temporada. Empezamos el año tal cual lo terminamos, con el mismo asesoramiento tanto en el chasis como en el motor, y eso está bueno. Creo que tenemos estructura para pelear el certamen”, afirmó el piloto de la Clase 3.

Respecto al nivel de competitividad que se espera para este 2026, Joel fue contundente: “Será un año muy difícil donde hay muchas ‘figuritas’, así que ojalá podamos estar a la altura y pelear por cosas importantes. Esta primera fecha va a ser casi una carrera de pretemporada, pero con puntos, así que haremos todo lo posible para estar lo más adelante que se pueda”.

Cronograma de Actividades Clase 3- Fecha 1

La actividad oficial se concentrará en los días 7 y 8 de febrero, con transmisión en vivo a través de la señal de El Nueve.

· Sábado 7 de febrero:

11:00 a 13:00 – Entrenamientos

15:00 a 17:00 – Clasificación

Domingo 8 de febrero:

10:00 a 15:00 Series y Final