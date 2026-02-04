COOPAR realizó la 2ª Muestra de Híbridos de Maíz – Campaña 2025/2026

El pasado miércoles 28 de enero, a partir de las 17:30 horas, COOPAR llevó adelante la 2ª Muestra de Híbridos de Maíz, en un lote demostrativo ubicado en un campo del productor Onetto, en la zona de Camps.

La jornada contó con una muy buena participación de representantes de semilleros, ingenieros agrónomos y más de 40 productores de los departamentos Nogoyá y Diamante, quienes recorrieron los ensayos y compartieron un valioso intercambio técnico a campo.

La actividad fue encabezada por el Ing. Agr. Leandro Musso, junto al equipo comercial de COOPAR Aranguren, quien destacó y agradeció el acompañamiento de los productores, pilares fundamentales para la realización de una nueva muestra a campo.

Durante la recorrida, los representantes de los semilleros agradecieron a la cooperativa y resaltaron la importancia de estos espacios de análisis comparativo, que aportan información clave para la toma de decisiones productivas.

Al finalizar la actividad, se compartió un momento de camaradería entre los asistentes.

Ejes abordados durante la jornada

· Presentación de híbridos

· Posicionamiento y características morfológicas

· Fecha de siembra y potencial de rendimiento

· Tecnología aplicada, sanidad y densidad

Semilleros presentes

ACA – Illinois – BASF – Supra – Argenetics

Próxima jornada

Crucesitas Séptima

Miércoles 4 de febrero – 17:30 horas

#COOPAR #Maíz2026 #TrabajoCooperativo #ProducciónAgropecuaria #EnsayosACampo